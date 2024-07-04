إيكو: صلاح لم ينزعج من قرار منع مشاركته في الأولمبياد.. وهذه وجهة نظره

الخميس، 04 يوليه 2024 - 12:25

كتب : FilGoal

محمد صلاح - علم مصر

ذكرت جريدة ليفربول إيكو أن قرار ليفربول برفض مشاركة نجمه محمد صلاح في أولمبياد باريس 2024 مع منتخب مصر الأولمبي جاء بالاتفاق مع اللاعب.

وأوضح التقرير أن إدارة ليفربول لم يكن لديها أي مخاوف من هذا القرار، خاصة وأنه جاء بعد التشاور مع اللاعب.

وأضاف التقرير أن محمد صلاح لم ينزعج من قرار منعه من المشاركة في الأولمبياد.

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وزعم التقرير أن صلاح يرى أن تواجده في فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الجديد آرني سلوت مهم للغاية.

يوم الأربعاء، ذكرت شبكة ذا أثليتك أن نادي ليفربول رفض انضمام محمد صلاح وواتارو إندو لمنتخبي مصر واليابان الأولمبيين في أولمبياد باريس 2024.

وأوضح التقرير أن الثنائي سيغيب عن الأولمبياد، وسيشارك في فترة الإعداد للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

وطلب المنتخب الأولمبي المصري ونظيره الياباني استدعاء صلاح وإندو كأحد اللاعبين الثلاثة المسموح لهم بالمشاركة في الأولمبياد فوق السن القانونية.

وبعد المحادثات سيبقى الثنائي مع ليفربول، نظرا لأن الألعاب الأولمبية ليست منافسة معتمدة من الاتحاد الدولي الكرة القدم، فلا يتعين على الأندية إطلاق سراح اللاعبين.

وتقام منافسات كرة القدم بالأولمبياد في الفترة من 24 يوليو إلى 10 أغسطس.

وهذا يعني أنه من المتوقع أن يكون صلاح وإندو جزءًا من جولة النادي التحضيرية للموسم الجديد في أمريكا في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويسافر ليفربول إلى بيتسبرج يوم 23 يوليو ويواجه ريال بيتيس في أول مباراة ودية له بعد 3 أيام.

سيبدأ ليفربول الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي ضد إبسويتش تاون الصاعد حديثا يوم السبت 17 أغسطس.

يذكر أن نادي آينتراخت فرانكفورت رفض انضمام عمر مرموش لمنتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس.

وكذلك رفض نادي طرابزون سبور انضمام محمود حسن "تريزيجيه".

محمد صلاح ليفربول منتخب مصر الأولمبي
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