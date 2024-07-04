منافس مصر - مدرب إسبانيا المساعد: نواجه فرقا مميزة مثل مصر وأوزبكستان في باريس

الخميس، 04 يوليه 2024 - 12:20

كتب : FilGoal

منتخب إسبانيا الأولمبي

يرى دافيد جوردو المدرب المساعد لمنتخب إسبانيا الأولمبي أن منتخب بلاده عليه بذل قصارى جهده لتخطي دور المجموعات في أولمبياد باريس.

ويقع منتخب إسبانيا في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات مصر وأوزبكستان وجمهورية الدومنيكان.

وقال دافيد جوردو المدرب المساعد لمنتخب إسبانيا الأولمبي عبر قناة الحياة: "بدأنا التدرب استعدادا للأولمبياد ونعلم أننا سنواجه فرقا مميزة مثل المنتخب المصري".

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وشدد جوردو "علينا بذل قصارى جهدنا من أجل التأهل".

وتابع "منتخب أوزبكستان أيضا يمتلك السرعة وهم فريق جيد جدا وسيكون منافس قوي في الأولمبياد".

وأوضح "لدينا الأمل في تحقيق لقب الأولمبياد، الأمور تزداد صعوبة حيث علينا مواجهة فرق كبرى".

وكشف جوردو "بالطبع صلاح من أفضل اللاعبين في العالم وكان من الصعوبة مواجهة لاعب مثله على أرض الملعب، وعلمنا أنه لن يشارك في الأولمبياد لكن رغم ذلك فالمنتخب المصري قوي وتنافسي".

واختتم جوردو تصريحاته "إذا أتيحت لي الفرصة للعمل والتدريب في الدوري المصري سأكون في غاية السعادة لأن مصر لديها لاعبين رائعين وأيضا أفضل الأندية على مستوى القارة".

ويقع منتخب مصر في أولمبياد باريس بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان.

وتأتي مواجهات المنتخب الأولمبي كالآتي:

مصر × جمهورية الدومنيكان (24 يوليو)

مصر × أوزبكستان (27 يوليو)

مصر × إسبانيا (30 يوليو)

ولم يعلن المنتخب المصري الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي قائمته حتى الآن.

إسبانيا الأولمبي أولمبياد باريس 2024
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