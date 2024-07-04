تقرير: اتحاد جدة يدرس إعارة حجازي.. والحسم يقترب

من المنتظر أن يحسم نادي اتحاد جدة موقف لاعبه أحمد حجازي من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقا لجريدة اليوم السعودية.

وكانت جريدة عكاظ قد ذكرت قبل أيام أن حجازي يقترب من الانتقال إلى نادي نيوم الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بالسعودية بداية من الموسم المقبل.

وأوضح تقرير اليوم السعودية أن اللجنة الفنية بنادي اتحاد جدة، استقرت على أسماء الراحلين من صفوف النادي، ومن بينهم أحمد حجازي لاعب الفريق، إلا أن اللجنة الفنية بالنادي، ستحسم خلال الساعات القليلة القادمة مصير اللاعب.

وترى اللجنة أن الإصابات هي من أثرت على مستوى اللاعب خلال الموسم الماضي.

وأضاف التقرير أن هناك تفكير داخل إدارة اتحاد جدة، في إعارة اللاعب لمدة موسم.

وينتهي عقد حجازي البالغ من العمر 33 عاما مع النمور في صيف 2026.

وأشارت الجريدة السعودية إلى أنه سيتم حسم الأمر نهائيا خلال الساعات القليلة القادمة، سواء استمراره ضمن صفوف الفريق، أو الموافقة على انتقاله إلى فريق جديد في الموسم القادم.

وأفاد التقرير بأن أحمد حجازي لم يتم إبلاغه حتى الساعات القليلة الماضية، بقرار الرحيل عن صفوف العميد.

مشيرا إلى أن الدولي المصري يمتلك عروضا من عدد من الأندية على رأسها نيوم، بالإضافة إلى عروض شفهية من الدوري المصري.

وكان حجازي قد انضم إلى اتحاد جدة قادما من وست بروميتش في صيف 2020 لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وبعد انتهاء تعاقده انتقل حجازي إلى الفريق السعودي بعقد دائم.

ولعب حجازي الموسم الماضي 21 مباراة في مختلف المسابقات مع الفريق السعودي، ورغم مركزه كمدافع ساهم في ثلاثة أهداف.

وتعرض حجازي البالغ من العمر 33 عاما لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع نهاية الموسم الماضي وعاد قبل منافسات كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي.

وحصد حجازي مع اتحاد جدة لقب الدوري السعودي الموسم الماضي ولقب السوبر السعودي.

وسبق لحجازي اللعب لأندية الإسماعيلي والأهلي في مصر وفيورنتينا وبيروجيا الإيطالي، بينما لعب مع وست بروميتش الإنجليزي.

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