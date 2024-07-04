أتليتكو مدريد يرفض انتقال أوبلاك للدوري السعودي

الخميس، 04 يوليه 2024 - 11:17

كتب : FilGoal

يان أوبلاك - سلوفينيا

يرفض نادي أتليتكو مدريد الإسباني انتقال حارسه السلوفيني يان أوبلاك إلى الدوري السعودي، وفقا للمتحدث الرسمي للنادي.

وانتشرت بعض التقارير في الفترة الأخيرة حول نية النصر في التفاوض مع أتليتكو مدريد من أجل ضم الحارس المتألق.

وقال خوان خوسيه جارسيا المتحدث الرسمي لنادي أتليتكو مدريد في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "لا يوجد أي تفاوض من النصر أو برنامج الاستقطاب في السعودية للتعاقد مع أوبلاك".

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وأضاف "أوبلاك مهم جدًا بالنسبة لناديه ولا يوجد أي تفاوض في الوقت الجاري من أجل رحيله".

مشيرًا إلى أنه وبنسبة كبيرة لن يحدث تفاوض خلال الفترة المقبلة من أجل انتقاله إلى الدوري السعودي.

ويمتد عقد الحارس السلوفيني مع ناديه الإسباني حتى صيف 2028.

وذكرت بعض التقارير الإسبانية خلال الساعات الماضية أن النصر يُعد أكثر الأندية اهتمامًا بضم أوبلاك، مؤكدة أن أتليتكو مدريد مستعد للاستماع إلى العروض المقدمة لأوبلاك في الصيف الجاري.

وحسب التقارير الإسبانية يحصل أوبلاك على راتب سنوي قدره 10 ملايين يورو، ما يجعله الأعلى أجرًا في داخل أتليتكو، بعدما وافق الفرنسي أنطوان جريزمان على تخفيض راتبه.

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