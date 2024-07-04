منافس مصر - لاعب روما يزين قائمة منتخب أوزبكستان في أولمبياد باريس

الخميس، 04 يوليه 2024 - 11:06

كتب : FilGoal

إلدور شومورودوف -أوزبكستان

أعلن منتخب أوزبكستان الأولمبي قائمته استعدادا لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.

ويقع منتخب أوزبكستان مع مصر في المجموعة الثالثة بجانب منتخبي إسبانيا وجمهورية الدومنيكان.

ويزين إلدور شورمورودوف لاعب روما قائمة أوزبكستان وهو أحد الثلاثي فوق سن 23 عاما.

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وجاءت قائمة أوزبكستان كالآتي:

حراسة المرمى: عبدوفوهيد نيماتوف - فلاديمير نازاروف - خاميديو عبدوناببيف.

الدفاع: موخامادكودير خامرالييف - أليبيك دافرونوف - سايدازامات ميرسيدوف - إبروخيمخاليل يولدوشيف - حسنيدين أليكولوف (فوق السن) - أسدبيك راخيمزونوف - عبدوكودير خوسانوف - زافارمورود عبدوراخاماتوف.

الوسط: ياسوربيك جالويدينوف - عبدوروف بورييف - إبروخيم إبروخيموف - ديور خولماتوف - أومارلي راخمونالييف - فيخروز أسكاروف.

الهجوم: روسلانبيك جيانوف - أليشير أوديلوف - خوساين نورتشايف - أبوسبيك فيازولاييف - أستون أرونوف (فوق السن) - إلدور شومورودوف (فوق السن).

وتشمل هذه القائمة ثلاثي فوق السن بالإضافة إلى قائمة اللاعبين الاحتياطيين.

ويقع منتخب مصر في أولمبياد باريس بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان.

وتأتي مواجهات المنتخب الأولمبي كالآتي:

مصر × جمهورية الدومنيكان (24 يوليو)

مصر × أوزبكستان (27 يوليو)

مصر × إسبانيا (30 يوليو)

ولم يعلن المنتخب المصري الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي قائمته حتى الآن.

أوزبكستان الأولمبي روما أولمبياد باريس
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