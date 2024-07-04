مواعيد مباريات الخميس 4 يوليو 2024.. الأهلي ضد الداخلية وقرعة تصفيات إفريقيا

تستأنف مباريات الجولة 29 من مسابقة الدوري بمواجهتين مساء اليوم الخميس الموافق 4 يوليو 2024.

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الدوري المصري

يستضيف الأهلي فريق الداخلية ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة.

ويقام اللقاء على استاد القاهرة في تمام السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

بينما المباراة الثانية بين طلائع الجيش والاتحاد السكندري على استاد جهاز الرياضة العسكري.

وتقام المباراة في نفس التوقيت بتمام السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

تصفيات أمم إفريقيا

تشهد مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا مراسم قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وتقام مراسم القرعة في الثالثة والنصف من عصر اليوم الخميس.

ويقع منتخب مصر في التصنيف الأول من القرعة.

كوبا أمريكا

يلعب منتخب الأرجنتين أمام الإكوادور في ربع نهائي كوبا أمريكا.

ويقام اللقاء في تمام الرابعة فجر غدا الجمعة.

كرة سلة

يختتم منتخب مصر مبارياته في مجموعة الملحق العالمي المؤهل لأولمبياد باريس.

ويلعب رجال مصر لكرة السلة أمام اليونان في تمام التاسعة مساء.

ولا بديل عن الفوز للفراعنة من أجل الحفاظ على حظوظ التأهل للمرحلة الثانية.