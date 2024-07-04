جلوبو: فلامنجو بدأ مفاوضاته لضم باكيتا من وست هام

يأمل نادي فلامنجو البرازيلي ضم لوكاس باكيتا من وست هام الإنجليزي.

وبحسب شبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية فإن فلامنجو بدأ التواصل مع وست هام لمحاولة جعل الأمر ممكنا.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات لا تزال في المرحلة الأولية، ويتم التعامل معها كونها معقدة ويقودها ماركوس براز رئيس نادي فلامنجو.

ويسعى فلامنجو لإبعاد اللاعب عن بيئة الدوري الإنجليزي خاصة في ظل ما يثار حول إمكانية إيقافه بسبب المراهنات مما قد يساعد في تخفيف العقوبة المحتملة عليه.

ويأمل النادي في الحصول على خدمات باكيتا لقيادة خط الوسط في الدوري البرازيلي وكأس البرازيل وكوبا ليبرتادوريس في النصف المتبقي من الموسم.

وأتم التقرير إلى أن فلامنجو يُدرك أن المفاوضات لن تكون سهلة وطويلة، وضمان عدم التعرض لأذى حال تم إيقاف اللاعب من فيفا.

ويتواجد باكيتا مع منتخب البرازيل المشارك في كوبا أمريكا 2024 ويلتقي مع أوروجواي فجر الأحد المقبل في ربع نهائي المسابقة.

واُتهم الدولي البرازيل في مايو الماضي بسوء السلوك فيما يتعلق بالمراهنة على 4 مباريات في الدوري الإنجليزي حيث تحصل عليها عمدا.

ولم يتم تحديد موعد إعلان العقوبة وهل ستمتد لباقي الدوريات حول العالم أم في الدوري الإنجليزي فقط.

وبدأ باكيتا رحلته في أوروبا بالانتقال لميلان في يناير 2019 مقابل 35 مليون يورو وبعد عام ونصف رحل لليون الفرنسي ثم تألق وانضم لوست هام الإنجليزي في صفقة قياسية للنادي في صيف 2022.