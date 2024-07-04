مودرن سبورت: المشهد الكروي عبثي.. وهذا موقفنا من ترك لاعب الفريق للمنتخب الأولمبي

الخميس، 04 يوليه 2024 - 00:49

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي - أستراليا

كشف هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن سبورت موقف ناديه من ترك علي زعزع لاعب الفريق للمشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس حال استدعائه.

ولا يزال الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة روجيرو ميكالي في حيرة من أمره لحسم القائمة النهائية المشاركة في أولمبياد باريس.

وقال هيثم عرابي المدير التنفيذي لمودرن سبورت عبر صدى البلد: "لم نتلق حتى الآن اخطارا من المنتخب الأولمبي باستدعاء علي زعزع لاعب الفريق، ولكن طلعت يوسف مدرب الفريق أبلغني بحاجته الفنية للاعب بسبب الإصابات التي يعاني منها الفريق".

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"نحن نتعامل مع أجندة دولية ولدينا مباريات مهمة أمام الأهلي والمقاولون ونريد ختام الدوري بشكل جيد. النادي لم يتأخر على منتخب مصر عندما احتاج حسام حسن رغم مرور 9 أيام فقط على توليه تدريب الفريق".

يذكر أن علي زعزع تواجد في المعسكر الأخير للمنتخب الأولمبي بقيادة ميكالي الذي خاض خلاله مواجهتي كوت ديفوار الوديتين.

وأتم عرابي تصريحاته "المشهد الكروي عبثي ولا يليق بالكرة المصرية. نحن نستحق تنظيم أفضل من ذلك في الموسم المقبل".

ويقع منتخب مصر في أولمبياد باريس بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومنيكان.

وتأتي مواجهات المنتخب الأولمبي كالآتي:

مصر × جمهورية الدومنيكان (24 يوليو)

مصر × أوزبكستان (27 يوليو)

مصر × إسبانيا (30 يوليو)

مودرن سبورت منتخب مصر الأولمبي
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