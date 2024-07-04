مودرن سبورت يكشف حقيقة الاتفاق مع الزمالك بشأن جوناثان نجويم

الخميس، 04 يوليه 2024 - 00:28

كتب : FilGoal

جوزيف جوناثان نجويم - فيوتشر - بول جينجا

كشف هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن سبورت حقيقة توصل ناديه إلى اتفاق بشأن انتقال لاعبه الكاميروني جوناثان نجويم لصفوف الزمالك.

وظهر نجويم الذي يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيسر والجناح بمستوى جيد مع مودرن سبورت.

وقال هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن سبورت: "لم يحدث أي اتفاق مع الزمالك بشأن انتقال جوناثان نجويم. سيتم تأجيل مناقشة مصير اللاعب حتى نهاية الموسم".

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نجويم شارك مع مودرن سبورت خلال 26 مباراة بالموسم الحالي وسجل 6 أهداف وصنع مثلهم.

وسبق للاعب الكاميروني اللعب في صفوف الجونة وانضم لناديه الحالي في صيف 2021.

وعن التعاقد مع المهاجم الزامبي إينوك ساكالا أوضح "تعاقدنا مع الزامبي ساكالا 4 سنوات مقابل 25 ألف دولار فقط ".

وعلم FilGoal.com أن ساكالا سيحصل على راتبه بالجنيه المصري خلال مدة تعاقده مع مودرن فيوتشر.

وكان زيسكو الزامبي قد أعلن إتمام انتقال ساكلا إلى مودرن فيوتشر بداية من الموسم المقبل.

ويبلغ اللاعب من العمر 22 عاما إذ أنه من مواليد 23 مايو 2002.

ويعد ساكالا هو ثاني هدافي الدوري الزامبيي بعدما سجل 12 هدفا وقادهم للتأهل إلى الكونفدرالية.

وإجمالا سجل ساكالا 36 هدفا رفقة زيسكو.

الزمالك مودرن سبورت جوناثان نجويم
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