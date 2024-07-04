كوبا أمريكا 2024 - سكالوني: سننتظر ميسي حتى اللحظة الأخيرة قبل لقاء الإكوادور

الخميس، 04 يوليه 2024 - 00:26

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين - تشيلي

كشف ليونيل سكالوني المدير الفني لـ الأرجنتين أن موقف مشاركة ليونيل ميسي من المشاركة ضد الإكوادور.

ويلتقي منتخبا الأرجنتين ضد الإكوادور في أولى مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 فجر الجمعة.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي: "في انتظار ما سيجري في المران لنتخذ قرارا بشأن مشاركة ميسي، الانتظار يوم آخر أفضل، أمس كانت حالته جيدة".

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وأضاف "هناك خيار من أجل أن يبدأ لاوتارو مارتينيز وخوليان ألفاريز معا إذا لم يتواجد ميسي".

وأتم "إذا لم يتواجد ميسي في المباراة سنختار الأفضل من أجل الفريق، وسننتظر للحظة الأخيرة وسنحدد كل شيء غدا الخميس".

وتعرض ميسي للإصابة خلال لقاء تشيلي الذي استكمله كاملا وانتصر خلاله التانجو بنتيجة 1-0.

وغاب ميسي عن لقاء بيرو الأخير في دور المجموعات والذي انتهى بنتيجة 2-0.

وإليكم مواعيد المباريات

الأرجنتين × الإكوادور – الجمعة 5 يوليو الساعة الرابعة فجرا

فنزويلا × كندا – السبت 6 يوليو الساعة الرابعة فجرا

كولومبيا × بنما – الأحد 7 يوليو الساعة الواحدة بعد منتصف الليل

أوروجواي × البرازيل – الأحد 7 يوليو الساعة الرابعة فجرا

علما بأن تلك المباريات غير مذاعة عبر القنوات العربية.

وسيلتقي الفائز من مباراة الأرجنتين والإكوادور مع الفائز من لقاء فنزويلا وكندا في نصف النهائي.

فيما ستقام ثاني مباريات المربع الذهبي بين الفائز من كولومبيا وبنما ضد الفائز من أوروجواي والبرازيل.

وستقام المباراة النهائية فجر الخامس عشر من يوليو الجاري في الثالثة فجرا.

ويتصدر منتخبا الأرجنتين وأوروجواي ترتيب المنتخبات المتوجة باللقب برصيد15 لكل منتخب.

فيما يأتي منتخب البرازيل في المركز الثالث برصيد 9 ألقاب، وفازت كولومبيا باللقب مرة وحيدة.

في المقابل لم تفز منتخبات الإكوادور وفنزويلا وبنما وكندا باللقب من قبل.

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