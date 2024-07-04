الرياضية: الخليج السعودي يستقر على اسم مدربه الجديد

الخميس، 04 يوليه 2024 - 00:04

كتب : FilGoal

احتفال محمد شريف بهدفه ضد الهلال

استقر نادي الخليج السعودي على اسم مدربه الجديد الذي سيخلف البرتغالي بيدرو إيمانويل.

وأعلن الخليج رحيل بيدرو إيمانويل عن تدريبه بسبب ظروف شخصية للمدرب البرتغالي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن الخليج اقترب من التعاقد مع اليوناني جورجيوس دونيس لتولي تدريب الفريق.

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وأوضحت التقارير أن الخليج يضع الرتوش النهائية على الاتفاق المالي مع دونيس لتولي تدريبه.

دونيس سبق له العمل مع أندية الهلال والفتح والوحدة في الدوري السعودي.

ويضم الخليج بين صفوفه المهاجم الدولي المصري محمد شريف الذي انضم إليه الموسم الماضي قادما من الأهلي.

ويمتد تعاقد محمد شريف مع نادي الخليج حتى نهاية الموسم المقبل.

محمد شريف نادي الخليج
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