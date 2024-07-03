سكاي إيطاليا: زانيولو على أعتاب الانضمام إلى أتالانتا

الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 23:38

كتب : FilGoal

نيكولو زانيولو - أستون فيلا

عقد نادي أتالانتا الإيطالي مفاوضاته مع جالاتاسراي التركي لضم نيكولو زانيولو في الموسم المقبل.

وقضى زانيولو الموسم المنقضي معارا لصفوف أستون فيلا الإنجليزي.

ووفقا لشبكة "سكاي الإيطالية" فإن أتالانتا عرض ضم زانيولو على سبيل الإعارة مقابل 3.5 مليون يورو مع إلزامية الشراء مقابل 16 مليون يورو.

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وسيصبح بطل الدوري الأوروبي ملزما بضم اللاعب عندما يخوض 60% من المباريات للموسم المقبل، بالإضافة لـ 2.5 مليون يورو كمكافآت، ليصل إجمالي قيمة الصفقة 23 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يُجرى اللاعب الفحص الطبي الخميس من أجل إتمام التعاقد والعودة مجددا للدوري الإيطالي.

وكان فيورنتينا من أبرز المنافسين لأتالانتا لضم اللاعب الدولي الإيطالي.

ويسعى أتالانتا لتعزيز صفوفه بعدما حجز مقعدا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا 2024-25 بنظامه الجديد.

ومنذ رحيله عن روما في يناير 2023 قضى زانيولو 6 أشهر فقط مع جالاتاسراي وأصبح أغلى لاعب في تاريخ الدوري التركي آنذاك، وشارك في 15 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع آخر وتوج بلقب الدوري التركي.

ثم أعير الموسم الماضي لأستون فيلا وخاض 39 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وتعرض لإصابة تسببت في غيابه عن يورو 2024.

اللاعب البالغ 25 عاما بدأ مسيرته في ناشئين جنوى ثم فيورنتينا وإنتيلا وانضم لإنتر في 2017 وفي 2018 ضمه روما مقابل 6.75 مليون يورو.

وقضى 4 مواسم ونصف مع الذئاب توج خلالها بلقب دوري المؤتمر الأوروبي ورحل لجالاتاسراي ثم أعير لأستون فيلا والآن على أعتاب العودة مجددا للدوري الإيطالي.

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