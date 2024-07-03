هل يمهد لرحيل حجازي؟.. رومانو: اتحاد جدة يحسم صفقة مدافع منتخب بلجيكا

الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 23:37

كتب : FilGoal

أحمد حجازي يحتفل بثنائيته مع اتحاد جدة ضد الفيصلي

اقترب نادي اتحاد جدة من تدعيم دفاعاته بلاعب أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويسعى اتحاد جدة لتدعيم صفوفه بعد تراجع نتائجه في الموسم المنصرم وحصوله على المركز الخامس للدوري السعودي.

وبحسب فابريزو رومانو صحفي سكاي سبورت، فإن أرثر ثياتي مدافع منتخب بلجيكا سيوقع لنادي اتحاد جدة 3 سنوات مع خيار التمديد لموسم إضافي قادما من رين الفرنسي.

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ثياتي شارك خلال 3 مباريات مع منتخب بلجيكا بمنافسات يورو 2024 التي ودعها منتخب بلاده بالخسارة بهدف دون رد على يد فرنسا بثمن النهائي.

صاحب الـ24 عاما شارك مع رين خلال 82 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع هدفا في جميع المسابقات.

Arthur Theate unsure on his fitness - The Athletic

موقف حجازي

تقارير سعودية ذكرت أن نادي اتحاد جدة اتفق على انتقال لاعبه أحمد حجازي مدافع منتخب مصر لصفوف نادي نيوم الذي ينشط في دوري يلو (دوري الدرجة الثانية السعودي) على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وكشفت صحيفة "عكاظ الرياضية" أن حجازي سينضم لصفوف نيوم على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع أحقية نادي نيوم في تمديد الإعارة لموسم آخر.

وكان حجازي قد انضم إلى اتحاد جدة قادما من وست بروميتش في صيف 2020 لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وبعد انتهاء تعاقده انتقل حجازي إلى الفريق السعودي بعقد دائم.

ولعب حجازي الموسم الماضي 21 مباراة في مختلف المسابقات مع الفريق السعودي، ورغم مركزه كمدافع ساهم في ثلاثة أهداف.

وتعرض حجازي البالغ من العمر 33 عاما لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع نهاية الموسم الماضي وعاد قبل منافسات كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي.

وحصد حجازي مع اتحاد جدة لقب الدوري السعودي الموسم الماضي ولقب السوبر السعودي.

وسبق لحجازي اللعب لأندية الإسماعيلي والأهلي في مصر وفيورنتينا وبيروجيا الإيطالي، بينما لعب مع وست بروميتش الإنجليزي.

اتحاد جدة منتخب بلجيكا
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