مدرب فاركو: التعادل أمام الزمالك ليس سيئا.. وخضنا مباريات صعبة

الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 23:12

كتب : FilGoal

أحمد خطاب - فاركو

أعرب أحمد خطاب مدرب فاركو عن رضاه رغم التعادل أمام الزمالك بهدف لكل فريق بمسابقة الدوري.

واستضاف استاد برج العرب المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 29 وسجل كل فريق من ركلة جزاء.

وقال خطاب عبر أون تايم سبورتس: "الحصول على نقطة أمام فريق كبير بحجم الزمالك ليس سيئا، رغم رغبتنا في الحصول على نقاط المباراة كاملة".

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وأضاف "أشكر اللاعبين على مجهوداتهم خلال المباريات الماضية. لعبنا أمام الأهلي والزمالك مرتين وخضنا مباريات صعبة في وقت قليل".

وأتم "منح اللاعبين الصغار أيضا أعتبره من مكاسب مباراة اليوم، بعدما دفعنا بمحمد عز في خط الهجوم وهو أحد أبناء النادي".

وتقدم أحمد زيزو في الدقيقة 28 من ركلة جزاء قبل أن يعادل شكري نجيب النتيجة من ركلة جزاء جديدة بالدقيقة 39.

ورفع الزمالك رصيده إلى 35 نقطة في المركز العاشر بعد خوض 23 مباراة بعد احتساب خصم 3 نقاط بسبب الانسحاب من مواجهة الأهلي.

أما فاركو فرفع رصيده إلى 26 نقطة ليشعل صراع البقاء ويتواجد في المركز الخامس عشر من 29 مباراة ويبتعد بثلاث نقاط عن بلدية المحلة أقرب منافسيه من ثلاثي الهبوط ولكن لبلدية المحلة مباراة مؤجلة.

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