مدرب فاركو: التعادل أمام الزمالك ليس سيئا.. وخضنا مباريات صعبة
الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 23:12
كتب : FilGoal
أعرب أحمد خطاب مدرب فاركو عن رضاه رغم التعادل أمام الزمالك بهدف لكل فريق بمسابقة الدوري.
واستضاف استاد برج العرب المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 29 وسجل كل فريق من ركلة جزاء.
وقال خطاب عبر أون تايم سبورتس: "الحصول على نقطة أمام فريق كبير بحجم الزمالك ليس سيئا، رغم رغبتنا في الحصول على نقاط المباراة كاملة".
وأضاف "أشكر اللاعبين على مجهوداتهم خلال المباريات الماضية. لعبنا أمام الأهلي والزمالك مرتين وخضنا مباريات صعبة في وقت قليل".
وأتم "منح اللاعبين الصغار أيضا أعتبره من مكاسب مباراة اليوم، بعدما دفعنا بمحمد عز في خط الهجوم وهو أحد أبناء النادي".
وتقدم أحمد زيزو في الدقيقة 28 من ركلة جزاء قبل أن يعادل شكري نجيب النتيجة من ركلة جزاء جديدة بالدقيقة 39.
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