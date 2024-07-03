مصطفى عثمان حكما لمباراة الأهلي ضد الداخلية

يدير مصطفى عثمان مباراة الأهلي ضد الداخلية تحكيميا في الجولة 29 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في السابعة مساءً، غدا الخميس.

وسيعاونه كل من محمد عزازي ومحمد مجدي سليمان ويتواجد محمد العتباني حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد وائل فرحان ومحمود أبو الرجال.

وستكون تلك المباراة الأولى التي يديرها عثمان للأهلي هذا الموسم، والثانية للداخلية بعدما خسر من الاتحاد 1-0 في الجولة 11.

وسبق أن أدار عثمان للأهلي مواجهة الأهلي في الجولة 34 من الدوري المصري أمام المقاولون العرب وانتهت بالفوز 4-1 للأحمر.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 51 نقطة من 21 مباراة.

فيما يحتل الداخلية المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة من 28 مباراة.