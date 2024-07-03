30 لاعبا.. الكأس يعلن قائمة منتخب الناشئين لمعسكر يوليو

الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 22:44

كتب : بسام أبوبكر

المصري ضد الداخلية

اختار أحمد الكأس مدرب منتخب مصر للناشئين، 30 لاعبا لخوض معسكر شهر يوليو.

ويبدأ منتخب مصر للناشئين معسكره المفتوح يوم 5 يوليو الجاري.

وحصد منتخب مصر للناشئين بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت في الجزائر مؤخرا.

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وجاءت أسماء لاعبي المنتخب المصري للناشئين كالتالي:

1-حمزة الدجوي

2-بلال عطية

3-حمزة عبدالكريم

4-مهند الشامي

5-عمرو العدوي

6-نور أشرف

7-محمد شريف

8-أدهم فريد

9-عبدالعزيز الزغبي

10-عبدالرحمن مدبولي

11-محمد أنس

12-أنس رشدي

13-محمد طارق

14-عمر ياسر

15-صلاح محمود

16-محمد إيهاب

17-محمد صميد

18-علي محمد

19-أحمد إيهاب

20-كريم جمعة

21-علي خميس

22-عمرو محمد

23-محمد طارق

24-محمد جابر

25-حسن عماد

26-باسل مدحت

27- سيف رفعت

28-سيف الجبالي

29- إبراهيم النجعاوي

30-عماد تامر.

منتخب مصر للناشئين أحمد الكأس
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