30 لاعبا.. الكأس يعلن قائمة منتخب الناشئين لمعسكر يوليو
الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 22:44
كتب : بسام أبوبكر
اختار أحمد الكأس مدرب منتخب مصر للناشئين، 30 لاعبا لخوض معسكر شهر يوليو.
ويبدأ منتخب مصر للناشئين معسكره المفتوح يوم 5 يوليو الجاري.
وحصد منتخب مصر للناشئين بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت في الجزائر مؤخرا.
وجاءت أسماء لاعبي المنتخب المصري للناشئين كالتالي:
1-حمزة الدجوي
2-بلال عطية
3-حمزة عبدالكريم
4-مهند الشامي
5-عمرو العدوي
6-نور أشرف
7-محمد شريف
8-أدهم فريد
9-عبدالعزيز الزغبي
10-عبدالرحمن مدبولي
11-محمد أنس
12-أنس رشدي
13-محمد طارق
14-عمر ياسر
15-صلاح محمود
16-محمد إيهاب
17-محمد صميد
18-علي محمد
19-أحمد إيهاب
20-كريم جمعة
21-علي خميس
22-عمرو محمد
23-محمد طارق
24-محمد جابر
25-حسن عماد
26-باسل مدحت
27- سيف رفعت
28-سيف الجبالي
29- إبراهيم النجعاوي
30-عماد تامر.
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