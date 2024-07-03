خبر في الجول - الزمالك ينتظر خطوة من بوطيب لفك إيقاف القيد والرخصة الإفريقية

ينتظر مجلس إدارة نادي الزمالك خطوة من المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق لحل أزمة إيقاف القيد والحصول على الرخصة الإفريقية.

ومنح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، لنادي الزمالك مهلة حتى 5 يوليو الجاري لتسوية أموره والحصول على الرخصة الإفريقية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك ينتظر توقيع خالد بوطيب على اتفاق بشأن الحصول على 50% من مستحقاته البالغة 2 مليون و400 ألف يورو مع تقسيط المبلغ المتبقي على 6 أشهر من أجل فك إيقاف القيد والحصول على الرخصة الإفريقية.

ويعاني الزمالك من إيقاف القيد بسبب عدد من القضايا، ولكن تعتبر قضية مستحقات خالد بوطيب المشكلة الأكبر لمجلس إداراته.

ويعاني الزمالك في الوقت الحالي من إيقاف القيد بسبب مستحقات مالية لخالد بوطيب لاعبه السابق البالغة 2 مليون و400 ألف يورو.

الزمالك مطالب أيضا بسداد مستحقات أندريه أوليفيرا ودانيال جونزاليس مساعدي جوزفالدو فيريرا مدربه السابق بواقع 14 ألف دولار لكل منهما.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن حصول روي أجواش المساعد الثالث في جهاز فيريرا على حكم أيضا ضد الزمالك بأحقيته في مبلغ 20 ألف دولار.

بوطيب لعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2019 إلى 2020، قبل أن يقرر الأخير فسخ عقد اللاعب بداعي تغيبه عن المران.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك، بجانب تحقيق لقبي الكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر.

الدولي المغربي انتقل بعد الزمالك إلى فريق لو هافر الفرنسي، ومنه إلى نادي باريس، قبل أن يحط الرحال مع فريق باو الفرنسي في الدرجة الأدنى عام 2023.