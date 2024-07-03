عودة كريستو وعمر كمال.. في الجول يكشف قائمة الأهلي أمام الداخلية

الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 21:54

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - طلائع الجيش

عاد محمد الضاوي "كريستو" وعمر كمال عبد الواحد في قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية في الجولة 29 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في السابعة مساءً من غدا الخميس.

وتعافى عمر كمال من الإصابة وعاد للقائمة، وكذلك تواجد محمد الضاوي "كريستو".

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في المقابل يغيب كل من محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمود متولي لأسباب فنية وبيرسي تاو بسبب الإصابة، وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس وحمزة علاء ثلاثي المنتخب الأولمبي.

فيما يغيب أيضا كل من طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق لتراكم البطاقات الصفراء.

وجاء FilGoal.com يكشف قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية

حراسة المرمي: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - محمود الزنفلي.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبدالفتاح - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - عمر كمال عبدالواحد - كريم فؤاد.

الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - عمرو السولية - كريم وليد - محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - محمد الضاوي "كريستو".

الهجوم: وسام أبو علي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 51 نقطة من 21 مباراة.

فيما يحتل الداخلية المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة من 28 مباراة.

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