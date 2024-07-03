مؤتمر جوميز: لم نستحق الفوز أو الخسارة ضد فاركو.. إذا لا توجد دوافع فمن الأفضل ألا نلعب

اعترف جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بعدم خلق لاعبيه المشاكل اللازمة لفاركو.

وتعادل الزمالك أمام فاركو بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري المصري.

وقال جوميز عبر المؤتمر الصحفي: "لم نستحق الفوز وأيضا لم نستحق الخسارة، لم نفعل اللازم لخلق مشاكل لفاركو وفريقهم كان منظما جدا".

وتابع "أنا غير سعيد بطريقة اللعب أمام فاركو، ونبحث عن دوافع للاعبين فنحن نادي كبير وجماهير عظيمة ويجب أن نقدم أفضل ما لدينا حتى نهاية الموسم".

وشدد جوميز "يجب أن نكون واضحين إذا لم تتواجد الدوافع بداخلنا فمن الأفضل ألا نلعب، هذه وظيفتي لاختيار اللاعبين الذين يقدمون كل شيء للنادي".

واختتم جوميز تصريحاته "متأكد أننا سنفوز بجميع المباريات إذا تواجدت الدوافع للاعبين".

ورفع الزمالك رصيده إلى 35 نقطة في المركز العاشر بعد خوض 23 مباراة بعد احتساب خصم 3 نقاط بسبب الانسحاب من مواجهة الأهلي.

أما فاركو فرفع رصيده إلى 26 نقطة ليشعل صراع البقاء ويتواجد في المركز الخامس عشر من 29 مباراة ويبتعد بثلاث نقاط عن بلدية المحلة أقرب منافسيه من ثلاثي الهبوط ولكن لبلدية المحلة مباراة مؤجلة.