مؤتمر جوميز: لم نستحق الفوز أو الخسارة ضد فاركو.. إذا لا توجد دوافع فمن الأفضل ألا نلعب

الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 21:52

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز وأحمد مجدي من المؤتمر الصحفي

اعترف جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بعدم خلق لاعبيه المشاكل اللازمة لفاركو.

وتعادل الزمالك أمام فاركو بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري المصري.

وقال جوميز عبر المؤتمر الصحفي: "لم نستحق الفوز وأيضا لم نستحق الخسارة، لم نفعل اللازم لخلق مشاكل لفاركو وفريقهم كان منظما جدا".

أخبار متعلقة:
ركلتا جزاء في المباراة.. فاركو يخطف نقطة من الزمالك ويشعل صراع البقاء الخامس من علامة الجزاء.. زيزو يسجل هدفه التاسع في الدوري ويعزز رقمه مع الزمالك خدمة في الجول – احجز تذاكر مباراة الزمالك والإسماعيلي مجانا.. الزمالك يكشف مواعيد اختبارات الكرة النسائية

وتابع "أنا غير سعيد بطريقة اللعب أمام فاركو، ونبحث عن دوافع للاعبين فنحن نادي كبير وجماهير عظيمة ويجب أن نقدم أفضل ما لدينا حتى نهاية الموسم".

وشدد جوميز "يجب أن نكون واضحين إذا لم تتواجد الدوافع بداخلنا فمن الأفضل ألا نلعب، هذه وظيفتي لاختيار اللاعبين الذين يقدمون كل شيء للنادي".

واختتم جوميز تصريحاته "متأكد أننا سنفوز بجميع المباريات إذا تواجدت الدوافع للاعبين".

ورفع الزمالك رصيده إلى 35 نقطة في المركز العاشر بعد خوض 23 مباراة بعد احتساب خصم 3 نقاط بسبب الانسحاب من مواجهة الأهلي.

أما فاركو فرفع رصيده إلى 26 نقطة ليشعل صراع البقاء ويتواجد في المركز الخامس عشر من 29 مباراة ويبتعد بثلاث نقاط عن بلدية المحلة أقرب منافسيه من ثلاثي الهبوط ولكن لبلدية المحلة مباراة مؤجلة.

الدوري المصري الزمالك فاركو
نرشح لكم
مدرب فاركو: التعادل أمام الزمالك ليس سيئا.. وخضنا مباريات صعبة مصطفى عثمان حكما لمباراة الأهلي ضد الداخلية عودة كريستو وعمر كمال.. في الجول يكشف قائمة الأهلي أمام الداخلية ركلة ريان تنصر سيراميكا كليوباترا وتوقف سلسلة الإسماعيلي ركلتا جزاء في المباراة.. فاركو يخطف نقطة من الزمالك ويشعل صراع البقاء الخامس من علامة الجزاء.. زيزو يسجل هدفه التاسع في الدوري ويعزز رقمه مع الزمالك انتهت الدوري المصري - فاركو (1)-(1) الزمالك.. نهاية المباراة انتهت الدوري المصري - سيراميكا (1)-(0) الإسماعيلي.. فوز بهدف من علامة الجزاء
أخر الأخبار
كرة سلة - تأزم موقف مصر.. اليونان تهزم الدومنيكان بـ 32 نقطة ليانيس 3 دقيقة | كرة سلة
سكاي إيطاليا: زانيولو على أعتاب الانضمام إلى أتالانتا 5 دقيقة | ميركاتو
هل يمهد لرحيل حجازي؟.. رومانو: اتحاد جدة يحسم صفقة مدافع منتخب بلجيكا 6 دقيقة | سعودي في الجول
مدرب فاركو: التعادل أمام الزمالك ليس سيئا.. وخضنا مباريات صعبة 31 دقيقة | الكرة المصرية
مصطفى عثمان حكما لمباراة الأهلي ضد الداخلية 50 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - النني يوافق على تمثيل المنتخب في أولمبياد باريس 58 دقيقة | الكرة المصرية
30 لاعبا.. الكأس يعلن قائمة منتخب الناشئين لمعسكر يوليو 59 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول - الزمالك ينتظر خطوة من بوطيب لفك إيقاف القيد والرخصة الإفريقية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم 2 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي 3 اتحاد الكرة يكشف قواعد إعادة مباراة سموحة وبيراميدز.. وموقف طرد الهاني سليمان 4 ثروت سويلم: من أمن العقاب أساء الأدب.. "أجير" يتربح بمبالغ ضخمة وراء بيان بيراميدز