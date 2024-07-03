ركلة ريان تنصر سيراميكا كليوباترا وتوقف سلسلة الإسماعيلي

الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 21:14

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

حقق سيراميكا كليوباترا الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد في الجولة 29 من الدوري المصري في لقاء أقيم عل استاد المقاولون العرب.

سجل هدف اللقاء الوحيد: أحمد ياسر ريان.

ورفع سيراميكا رصيده لـ 40 نقطة كأفضل عدد نقاط يجمعه في موسم واحد بالدوري المصري.

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ويتفوق سيراميكا في المواجهات المباشرة على الإسماعيلي برصيد 4 انتصارات مقابل 3 للدراويش وتعادلا في 2.

ولأول مرة يخسر الإسماعيلي في خارج ملعبه بعد 5 مباريات دون خسارة بواقع 3 تعادل و2 هزيمة.

ورفع سيراميكا رصيده لـ 40 نقطة في المركز السابع من 28 مباراة.

فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند 31 نقطة من 29 مباراة في المركز الـ 12.

التشكيل

بدأ كمال السيد في حراسة مرمى الإسماعيلي لتعويض غياب أحمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزي بسبب الإصابة.

وواصل جون إيبوكا قيادة هجوم سيراميكا كليوباترا ومن خلفه أحمد قندوسي وأحمد بلحاج.

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وصف المباراة

التهديد الأول في اللقاء جاء برأسية إريك تراوري بعد عرضية مروان حمدي لكن كرة البوركينابي جاءت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 10.

انحسر اللعب في منتصف الملعب مع محاولات لسيراميكا لكن دون خطورة في محاولة لاستغلال تراجع الدراويش.

وفي الدقيقة 33 سدد أحمد بلحاج كرة ارتدت من الدفاع.

وتوغل أحمد بلحاج في الدقيقة 40 وراوغ محمد دسوقي بطريقة رائعة ومرر عرضية لأحمد قندوسي الذي سدد برعونة كرة لم تهدد مرمى كمال السيد.

وكاد عمر الساعي أن يهدد مرمى محمد بسام بكرة مسددة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم في الدقيقة 45+1.

شوط أول انتهى سلبيا على ملعب المقاولون العرب.

شارك أحمد ياسر ريان في الدقيقة 62 بدلا من جون إيبوكا.

وتحصل ريان على ركلة جزاء بعد عرقلة من كمال السيد في الدقيقة 69 وانبرى لها وسددها في الشباك.

ورفع ريان رصيده التهديفي الموسم الجاري لـ 8 أهداف في الدوري المصري كثاني هدافي فريقه خلف صديق أوجولا صاحب الـ 9 أهداف.

ورفع رصيده لـ 10 أهداف الموسم الجاري في جميع المسابقات.

الدقائق الـ 20 الأخيرة مرت دون جديد وفاز سيراميكا بهدف دون رد.

سيراميكا كليوباترا الإسماعيلي الدوري المصري
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