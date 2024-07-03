ركلتا جزاء في المباراة.. فاركو يخطف نقطة من الزمالك ويشعل صراع البقاء

نجح فاركو في خطف نقطة أمام الزمالك بعد نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

واستضاف استاد برج العرب المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 29 وسجل كل فريق من ركلة جزاء.

وتقدم أحمد زيزو في الدقيقة 28 من ركلة جزاء قبل أن يعادل شكري نجيب النتيجة من ركلة جزاء جديدة بالدقيقة 39.

ورفع الزمالك رصيده إلى 35 نقطة في المركز الحادي عشر بعد خوض 23 مباراة بعد احتساب خصم 3 نقاط بسبب الانسحاب من مواجهة الأهلي.

أما فاركو فرفع رصيده إلى 26 نقطة ليشعل صراع البقاء ويتواجد في المركز الخامس عشر من 29 مباراة ويبتعد بثلاث نقاط عن بلدية المحلة أقرب منافسيه من ثلاثي الهبوط ولكن لبلدية المحلة مباراة مؤجلة.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بمحاولات من لاعبي فاركو للتقدم في العشر دقائق الأولى من المباراة.

وتحصل فاركو على ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة السادسة ولكن تم تنفيذها بشكل سيء لتصل للاعبي الزمالك.

وتألق محمد شيكا حارس مرمى فاركو في الدقيقة 17 بعد تسديدة قوية من مصطفى شلبي.

وتألق شيكا مجددا في الدقيقة 23 بعد تسديدة رائعة لكن تم تحويلها لركلة ركنية.

وأرسل جابر كامل في الدقيقة 25 عرضية رائعة تخطت محمد صبحي وعمر جابر لكن أخطأ سيف تيري في تقديرها لتمر بسلام على مرمى الزمالك.

ونجح أحمد زيزو في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 26 بعد عرقلته من محمد شيكا.

ونجح زيزو في تسجيل أول أهداف اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة 28 داخل شباك شيكا.

video:1

ايه الترقيصة دي يا زيزو 😮

بالتخصص 👌أحمد مصطفى زيزو يسجل من ركلة جزاء الهدف الأول للزمالك ⚽ pic.twitter.com/YlJVejQeVe — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 3, 2024

وكاد شكري نجيب أن يتعادل سريعا في الدقيقة 30 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن تم تحويلها لركنية.

وتحصل سيف تيري على ركلة جزاء لفاركو في الدقيقة 36 بعد عرقلة من عمر جابر.

ونجح شكري نجيب في تسجيل ركلة الجزاء على يمين محمد صبحي في الدقيقة 39.

وبدأ الشوط الثاني بمحاولات مبكرة من الزمالك للتقدم مجددا في النتيجة.

وأهدر أوباما فرصة التسجيل عقب مرور الكرة من فوق رأسه في الدقيقة 54.

ودفع جوزيه جوميز بإبراهيما نداي بدلا من ناصر ماهر في الدقيقة 59 لتنشيط الجانب الهجومي.

بينما شارك عمرو جمال لتدعيم هجوم فاركو بدلا من عمرو ناصر.

وتبادل فريقا الزمالك وفاركو الهجمات في النصف ساعة الأخيرة من أجل خطف نقاط المباراة.

ودفع جوميز بثنائي الشباب عمار ياسر ومحمد السيد بدلا من عبد الله السعيد ويوسف أوباما.

زيزو يواصل التسجيل

رفع أحمد زيزو لاعب الزمالك رصيده من الأهداف إلى 9 في الدوري المصري الموسم الجاري بفضل هدفه ضد فاركو.

وسجل زيزو هدفا من ركلة جزاء للمرة الخامسة هذا الموسم من أصل 7 سددها من قبل.

ويفصل زيزو عن صدارة هدافي الدوري المصري ثلاثة أهداف فقط.

وأهدر زيزو سابقا ضد الهاني سليمان حارس سموحة، ومحمود جاد حارس المصري وسجل ضد إنبي ومودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي في الدوري، وفيوتشر أيضا في ربع نهائي الكونفدرالية.

ورفع زيزو رصيده تهديفيا لـ 79 هدفا بقميص الزمالك في جميع المسابقات معززا مركزه السابع في ترتيب هدافي النادي تاريخيا.

ويتفوق عليه حمادة إمام برصيد 84 هدفا بقميص الأبيض في المركز السادس بترتيب هدافي الزمالك.

نقطة جديدة من أجل البقاء

تحصل فاركو على نقطة جديدة في سباق الدوري المصري ليرفع رصيده إلى 26 نقطة بالمركز الخامس عشر.

ويبتعد فاركو عن بلدية المحلة بـ 3 نقاط ولعب فاركو مباراة زائدة البلدية.

ونجح فاركو في آخر خمس مباريات أن يحصل على خمس نقاط من فوز وتعادلين.

أما بلدية المحلة ففي آخر خمس مباريات فتحصل على نقطة وحيدة.