تصفيات كأس العالم 2026.. فلسطين تشكر الكويت على موقفها التاريخي

رحب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بموقف الكويت حول لعب مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم في فلسطين.

ويلعب منتخب فلسطين ضمن المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2026 التي تضم منتخبات: كوريا الجنوبية والعراق والأردن وعمان والكويت.

وأصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بيانا يشكر من خلال نظيره الكويتي على موقفه التاريخي.

وقال الاتحاد الفلسطيني في بيان: "يعرب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن شكره العميق للاتحاد الكويتي لكرة القدم على موقفهم الإيجابي بشأن لعب مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم لعام 2026 في فلسطين".

وأضاف "حيث تمثل هذه الفرصة التاريخية المرة الأولى التي نستضيف فيها مثل هذه المباريات الهامة على أرضنا".

وتابع "نقدر بشدة أخوتنا في الاتحاد الكويتي لكرة القدم على تضامنهم ودعمهم. ونؤكد على أهمية لعب مبارياتنا البيتية في فلسطين، وبالأخص في القدس التي تحمل أهمية وطنية كبيرة لجميع الفلسطينيين، سواء كانوا يقيمون في الوطن أو في الشتات. وهي المكان الذي يقع فيه ملعبنا الرئيسي، ما يرمز إلى هويتنا الجماعية وتراثنا".

وأتم "الرياضة، بالنسبة لنا، تتجاوز المنافسة؛ فهي تحمل هويتنا الوطنية وقيمنا. إنها منصة للعدالة والمساواة. لذا، نحث الدول الأخرى في مجموعتنا التأهيلية على اتباع مثال الكويت والسماح لنا باستضافتهم على الأراضي الفلسطينية حيث نؤكد على حقنا في ممارسة الرياضة في فلسطين وفقًا لقواعد ولوائح الفيفا".

وواصل "يتعهد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بتوفير بيئة ضيافة وآمنة لجميع الفرق والمسؤولين المشاركين في هذه التصفيات كما نتطلع إلى إظهار حسن الضيافة الفلسطينية وشغف جماهيرنا خلال هذه المباريات".

وأتم "نعبر مرة أخرى عن شكرنا الجزيل للاتحاد الكويتي لكرة القدم وندعو جميع الدول للانضمام إلينا في كتابة التاريخ من خلال دعم حقنا في الاستضافة والمنافسة في تصفيات كأس العالم 2026 على الأراضي الفلسطينية".