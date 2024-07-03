الخامس من علامة الجزاء.. زيزو يسجل هدفه التاسع في الدوري ويعزز رقمه مع الزمالك

رفع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك رصيده من الأهداف إلى 9 في الدوري المصري الموسم الجاري بفضل هدفه ضد فاركو.

ويلعب الفريقان على استاد برج العرب ضمن الجولة 29 من مسابقة الدوري.

وسجل زيزو هدفا من ركلة جزاء للمرة الخامسة هذا الموسم من أصل 7 سددها من قبل.

وسجل زيزو الهدف من علامة الجزاء في الدقيقة 28 في شباك محمد سعيد شيكا حارس مرمى فاركو.

وأهدر زيزو سابقا ضد الهاني سليمان حارس سموحة، ومحمود جاد حارس المصري وسجل ضد إنبي ومودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي في الدوري، وفيوتشر أيضا في ربع نهائي الكونفدرالية.

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ايه الترقيصة دي يا زيزو 😮

بالتخصص 👌أحمد مصطفى زيزو يسجل من ركلة جزاء الهدف الأول للزمالك ⚽ pic.twitter.com/YlJVejQeVe — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 3, 2024

ورفع زيزو رصيده تهديفيا لـ 79 هدفا بقميص الزمالك في جميع المسابقات معززا مركزه السابع في ترتيب هدافي النادي تاريخيا.

ويتفوق عليه حمادة إمام برصيد 84 هدفا بقميص الأبيض في المركز السادس بترتيب هدافي الزمالك.