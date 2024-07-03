مصدر من المنتخب الأولمبي يكشف لـ في الجول موعد حسم القائمة النهائية.. ومحاولة جديدة

الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 19:25

كتب : بسام أبو بكر

روجيرو ميكالي - منتخب مصر الأولمبي

لا يزال الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة روجيرو ميكالي في حيرة من أمره لحسم القائمة النهائية المشاركة في أولمبياد باريس.

ويعتبر اليوم 3 يوليو هو آخر موعد لإرسال المنتخبات المشاركة في الأولمبياد قائمتها النهائية.

وتضم القائمة 18 لاعبا يشترط تواجد 15 منهم تحت عمر 23 عاما بينما يُسمح لكل منتخب ضم ثلاثة لاعبين فوق السن، ويأتي ذلك بالإضافة لأربعة لاعبين احتياطيين لاستبدالهم حال إصابة أي لاعب.

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وقال مصدر من المنتخب الأولمبي لـ FilGoal.com: "الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة ميكالي لا يزال منعقدا لحسم القائمة النهائية لأولمبياد باريس".

وتابع المصدر "القائمة النهائية يجب إرسالها قبل الساعة 12 بمنتصف الليل".

وكشف "لم يتم الحسم من ثلاثي الكبار سوى أحمد زيزو وأولوية ميكالي حاليا تدعيم الدفاع ومحاولة جديدة مع الأهلي لضم لاعب واحد فقط"

وعلم FilGoal.com أن النادي الأهلي لا يزال متمسكا بموقفه بعدم التفريط في أي لاعب فوق السن بسبب منافسته على لقب الدوري مع ضغط المباريات.

وأوضح الأهلي في وقت سابق لاتحاد الكرة أنه سيترك ثلاثي المنتخب الأولمبي حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس للانضمام إلى الفريق في أولمبياد باريس.

ويربط الأهلي موعد انضمام الثلاثي إلى صفوف المنتخب الأولمبي بموقف بيراميدز من موعد ترك لاعبيه.

ويقع منتخب مصر في أولمبياد باريس بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومنيكان.

وتأتي مواجهات المنتخب الأولمبي كالآتي:

مصر × جمهورية الدومنيكان (24 يوليو)

مصر × أوزبكستان (27 يوليو)

مصر × إسبانيا (30 يوليو)

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