أرسنال يدخل سباق التعاقد مع كالافيوري

دخل أرسنال في سباق التعاقد مع ريكاردو كالافيوري مدافع بولونيا والمنتخب الإيطالي.

وتألق المدافع الإيطالي بشدة خلال الفترة الماضية منذ انتقاله إلى بولونيا في الصيف الماضي من بازل مقابل 4 ملايين يورو.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت فإن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال وضع كالافيوري على رأس أولوياته.

وأشار رومانو إلى أن أرسنال يعول على علاقاته الجيدة بنادي بولونيا الإيطالي لحسم الصفقة.

رومانو ذكر في وقت سابق أن يوفنتوس يرغب أيضا في ضم كالافيوري بناء على رغبة مدربه الجديد تياجو موتا.

ويوجد بند في عقد كالافيوري يتيح لبازل بأن يحصل على 40-50% من أي بيع مستقبلي أكثر من 4 ملايين يورو.

وتقدر قيمة كالافيوري الآن بـ25 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت.

وعندما تعاقد معه بولونيا كانت قيمة المدافع الإيطالي 4 ملايين ونصف فقط.

وبدأ كالافيوري مسيرته في فريق روما وانتقل إلى جنوى على سبيل الإعارة قبل الانتقال إلى بازل ومنه إلى بولونيا.