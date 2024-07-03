انتهت الدوري المصري - فاركو (1)-(1) الزمالك.. نهاية المباراة

يستضيف فاركو فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة من 22 مباراة باحتساب خصم 3 نقاط بسبب الانسحاب أمام الأهلي، أما فاركو فيحتل المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة من 28 مباراة خاضهم الفريق.

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نهاية المباراة

ق89 ترافيس موتيابا بدلا من مصطفى شلبي

ق77 مشاركة عمار ياسر ومحمد السيد بدلا من عبد الله السعيد وأوباما

ق59 مشاركة إبراهيما نداي بدلا من ناصر ماهر

ق54 أوباما يهدر هدفا محققا

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 احتساب 4 دقائق وقت بدل من الضائع

ق39 جووول شكري نجيب يسجل التعادل من ركلة جزاء

ق36 ركلة جزاء جديدة لصالح سيف تيري بعد عرقلة من عمر جابر

ق30 تسديدة قوية من شكري نجيب تتحول لركنية

ق28 جووول أحمد زيزو يضيف الأول من ركلة جزاء

ق26 ركلة جزاء بسبب عرقلة شيكا لزيزو

ق25 عرضية جابر كامل تتخطى صبحي وعمر جابر ولم يتوقعها سيف تيري لتمر بسلام

ق23 تسديدة جديدة من الزمالك وشيكا يتألق ويحولها لركنية

ق17 محمد شيكا يتألق لتسديدة قوية من مصطفى شلبي

ق6 تنفيذ سيء لخطأ فاركو على حدود منطقة جزاء الزمالك

انطلاق المباراة