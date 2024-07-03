انتهت الدوري المصري - سيراميكا (1)-(0) الإسماعيلي.. فوز بهدف من علامة الجزاء
الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 18:47
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 29 من الدوري المصري.
ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة من 28 مباراة.
فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 37 نقطة من 27 مباراة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.
--
انتهت.. فوز بهدف من علامة الجزاء
ق 69: جووول أحمد ياسر ريان يسجل الأول من علامة الجزاء
ق 67: عودة لتقنية الفيديو واحتساب ركلة جزاء لسيراميكا بعد عرقلة الحارس لأحمد ياسر ريان
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+2: تسديدة من نادر فرج تمر بجوار القائم
ق 40: بلحاج يراوغ المدافع ببراعة داخل منطقة الجزاء ويمرر عرضية لقندوسي الذي سدد برعونة كرة ضعيفة للغاية.
بداية اللقاء
نرشح لكم
عودة كريستو وعمر كمال.. في الجول يكشف قائمة الأهلي أمام الداخلية مؤتمر جوميز: لم نستحق الفوز أو الخسارة ضد فاركو.. إذا لا توجد دوافع فمن الأفضل ألا نلعب ركلة ريان تنصر سيراميكا كليوباترا وتوقف سلسلة الإسماعيلي ركلتا جزاء في المباراة.. فاركو يخطف نقطة من الزمالك ويشعل صراع البقاء الخامس من علامة الجزاء.. زيزو يسجل هدفه التاسع في الدوري ويعزز رقمه مع الزمالك انتهت الدوري المصري - فاركو (1)-(1) الزمالك.. نهاية المباراة بمسماه الجديد.. مودرن سبورت يهزم بلدية المحلة بهدف إيبا القاتل تشكيل فاركو – سيف تيري وشكري نجيب يقودان الهجوم أمام الزمالك