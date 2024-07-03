انتهت الدوري المصري - سيراميكا (1)-(0) الإسماعيلي.. فوز بهدف من علامة الجزاء

الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 18:47

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - سيراميكا كليوباترا - كأس الرابطة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 29 من الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة من 28 مباراة.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 37 نقطة من 27 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

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انتهت.. فوز بهدف من علامة الجزاء

ق 69: جووول أحمد ياسر ريان يسجل الأول من علامة الجزاء

ق 67: عودة لتقنية الفيديو واحتساب ركلة جزاء لسيراميكا بعد عرقلة الحارس لأحمد ياسر ريان

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: تسديدة من نادر فرج تمر بجوار القائم

ق 40: بلحاج يراوغ المدافع ببراعة داخل منطقة الجزاء ويمرر عرضية لقندوسي الذي سدد برعونة كرة ضعيفة للغاية.

بداية اللقاء

الإسماعيلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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