أزمة جديدة للمنتخب الأولمبي.. إياد العسقلاني يعلن إصابته قبل أولمبياد باريس

كشف إياد العسقلاني مدافع منتخب مصر الأولمبي وروستوف الروسي عن إصابته بتمزق بكعب القدم.

إياد العسقلاني النادي : روستوف نا دونو مصر الأولمبي

ويستعد منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس بشهر يولوي الجاري.

وأعلن العسقلاني عبر حسابه على إنستجرام تعرضه للإصابة وكتب: "الحمد لله دائما وأبدا وقدر الله وما شاء فعل.. تمزق في كعب القدم".

العسقلاني شارك خلال 6 مباريات مع روستوف بعد انتقاله إليه قادما من الإسماعيلي في يناير الماضي.

ويعد العسقلاني مدافع الإسماعيلي السابق أحد العناصر الرئيسية في تشكيلة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب الفراعنة.

ومن المفترض الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب مصر للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 مساء اليوم الأربعاء.

ويقع منتخب مصر في أولمبياد باريس بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان.

وتأتي مواجهات المنتخب الأولمبي كالآتي:

مصر × جمهورية الدومنيكان (24 يوليو)

مصر × أوزبكستان (27 يوليو)

مصر × إسبانيا (30 يوليو).