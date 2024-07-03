بمسماه الجديد.. مودرن سبورت يهزم بلدية المحلة بهدف إيبا القاتل

الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 18:29

كتب : محمد سمير

تقرير المباراة

نجح مودرن سبورت بمسماه الجديد - مودرن فيوتشر سابقا - في تحقيق الفوز على بلدية المحلة ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري.

وكان قد تغير شعار الفريق من اللونين الأحمر والأزرق إلى اللون الأخضر مع وجود أسد بدلا من النسر.

وخطف مودرن سبورت الانتصار في أولى مبارياته بمسماه الجديد في الدقيقة 85 بهدف أرنولد إيبا.

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ورفع مودرن فيوتشر رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 23 نقطة في المركز السادس عشر.

وسجل إيبا هدفه الثالث هذا الموسم منذ انضمامه في أواخر يناير الماضي مع فريق مودرن سبورت.

وكان بلدية المحلة قد حقق الفوز بنفس النتيجة على مودرن سبورت -مودرن فيوتشر وقتها- في الدور الأول من الدوري.

أرنولد إيبا عندما يسجل لا يخسر

خاض إيبا مباراته الـ 12 مع فريق مودرن سبورت هذا الموسم في الدوري.

ونجح إيبا في تسجيل ثالث أهدافه مع الفريق.

وعندما يسجل إيبا بقميص مودرن سبورت لا يخسر الفريق.

وكان إيبا قد سبق وسجل هدف الفوز القاتل أمام إنبي في الدقائق الأخيرة بالجولة 23.

كما سجل إيبا في المباراة المؤجلة من الجولة 11 والتي انتهت بفوز مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأخيرا خطف إيبا هدف الفوز القاتل لمودرن سبورت أمام بلدية المحلة.

طلعت يوسف يواصل التألق

واصل طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن سبورت تألقه مع الفريق منذ تولي قيادته ولم يخسر سوى مباراة وحيدة خلال 9 مباريات خاضهم مع الفريق.

وحقق طلعت يوسف الفوز في 6 مباريات وتعادل مرتين بينما خسر مرة واحدة فقط.

ونجح يوسف في قيادة مودرن سبورت من المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة إلى أن بات رابعا برصيد 44 نقطة.

وحقق طلعت يوسف بين مبارياته مع مودرن سبورت الفوز في مباراة بكأس مصر.

مودرن سبورت الدوري المصري فيوتشر
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