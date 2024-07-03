تشكيل فاركو – سيف تيري وشكري نجيب يقودان الهجوم أمام الزمالك
الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 18:18
كتب : FilGoal
يعتمد أحمد خطاب مدرب فاركو على الثنائي سيف تيري وشكري نجيب في قيادة هجوم فريقه خلال مواجهة الزمالك.
ويستضيف فاركو فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة 29 على استاد برج العرب.
وجاء تشكيل فاركو لمواجهة الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"
الدفاع: جيفرسون إينكادا – ياسين السيد - أحمد عوض – عمرو ناصر
الوسط: محمود جهاد– محمود عماد – جابر كامل
الهجوم: محمد عز - سيف تيري – شكري نجيب.
ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة من 22 مباراة باحتساب خصم 3 نقاط بسبب الانسحاب أمام الأهلي.
أما فاركو فيحتل المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة من 28 مباراة خاضهم الفريق.
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