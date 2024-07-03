التشكيل - كمال السيد يعوض غيابات حراسة المرمى في الإسماعيلي.. وإيبوكا يقود سيراميكا

الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 18:10

كتب : FilGoal

الزمالك - سيراميكا - جون إيبوكا

يبدأ كمال السيد في حراسة مرمى الإسماعيلي لتعويض غياب أحمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزي بسبب الإصابة أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة 29 من الدوري المصري.

ويواصل جون إيبوكا قيادة هجوم سيراميكا كليوباترا ومن خلفه أحمد قندوسي وأحمد بلحاج.

وجاء تشكيل الدراويش

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حراسة المرمى: كمال السيد

الدفاع: عبد الكريم مصطفى – محمد دسوقي – محمد نصر – محمد بيومي

الوسط: عمر الساعي – عبد الرحمن مجدي – محمد مخلوف

الهجوم: مروان حمدي – إريك تراوري – نادر فرج

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: عبد الرحمن بودي - خالد صبحي - سعد سمير -أحمد القرموطي.

الوسط: إبراهيم محمد - صديق أوجولا - أحمد قندوسي - محمد عادل - أحمد بلحاج.

الهجوم: چون إيبوكا.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة من 28 مباراة.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 37 نقطة من 27 مباراة.

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