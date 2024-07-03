تشكيل الزمالك - بدون تغييرات أمام فاركو.. ونداي على مقاعد البدلاء

الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 18:08

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

الزمالك - فاركو - عبد الله السعيد

دفع جوزيه جوميز بنفس التشكيل الأساسي لفريق الزمالك أمام فاركو مثلما بدأ أمام سيراميكا كليوباترا بالجولة الماضية.

ويبدأ يوسف أوباما في التشكيل الأساسي لفريق الزمالك أمام فاركو.

بينما يجلس إبراهيما نداي على مقاعد البدلاء.

أخبار متعلقة:
خدمة في الجول – احجز تذاكر مباراة الزمالك والإسماعيلي مجانا.. الزمالك يكشف مواعيد اختبارات الكرة النسائية عضو مجلس الزمالك: نحتاج 4 ملايين دولار.. و"عايز أبقى جامد زي الأهلي" الشهدي حكما لمباراة فاركو ضد الزمالك.. وظهور الحفني

ويستضيف فاركو فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة 29 على استاد برج العرب.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

الوسط : نبيل عماد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد زيزو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد عواد – أحمد مجدي – محمد السيد – زياد كمال – سيد عبد الله – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – إبراهيما نداي – عمار ياسر

ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة من 22 مباراة باحتساب خصم 3 نقاط بسبب الانسحاب أمام الأهلي.

أما فاركو فيحتل المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة من 28 مباراة خاضهم الفريق.

الدوري المصري الزمالك فاركو
نرشح لكم
الخامس من علامة الجزاء.. زيزو يسجل هدفه التاسع في الدوري ويعزز رقمه مع الزمالك مباشر الدوري المصري - فاركو (1)-(1) الزمالك.. مشاركة عمرو جمال مباشر الدوري المصري - سيراميكا (1)-(0) الإسماعيلي.. جووول أحمد ياسر يسجل بمسماه الجديد.. مودرن سبورت يهزم بلدية المحلة بهدف إيبا القاتل تشكيل فاركو – سيف تيري وشكري نجيب يقودان الهجوم أمام الزمالك التشكيل - كمال السيد يعوض غيابات حراسة المرمى في الإسماعيلي.. وإيبوكا يقود سيراميكا خبر في الجول - الأهلي يربط انضمام الثلاثي الأولمبي لمعسكر المنتخب بموقف لاعبي بيراميدز خدمة في الجول – احجز تذاكر مباراة الزمالك والإسماعيلي
أخر الأخبار
الخامس من علامة الجزاء.. زيزو يسجل هدفه التاسع في الدوري ويعزز رقمه مع الزمالك 45 دقيقة | الكرة المصرية
يورو 2024 - رسالة من رومانيا "الضيف المثالي" عقب الوداع ضد هولندا 51 دقيقة | ألمانيا 2024
مصدر من المنتخب الأولمبي يكشف لـ في الجول موعد حسم القائمة النهائية.. ومحاولة جديدة ساعة | منتخب مصر
أرسنال يدخل سباق التعاقد مع كالافيوري ساعة | الكرة الأوروبية
أس: يونايتد يرغب في إعادة ضم ريجيليون.. ومنافسة من يوفنتوس ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - فاركو (1)-(1) الزمالك.. مشاركة عمرو جمال ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - سيراميكا (1)-(0) الإسماعيلي.. جووول أحمد ياسر يسجل ساعة | الدوري المصري
أزمة جديدة للمنتخب الأولمبي.. إياد العسقلاني يعلن إصابته قبل أولمبياد باريس ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم 2 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي 3 اتحاد الكرة يكشف قواعد إعادة مباراة سموحة وبيراميدز.. وموقف طرد الهاني سليمان 4 ثروت سويلم: من أمن العقاب أساء الأدب.. "أجير" يتربح بمبالغ ضخمة وراء بيان بيراميدز