تشكيل الزمالك - بدون تغييرات أمام فاركو.. ونداي على مقاعد البدلاء

دفع جوزيه جوميز بنفس التشكيل الأساسي لفريق الزمالك أمام فاركو مثلما بدأ أمام سيراميكا كليوباترا بالجولة الماضية.

ويبدأ يوسف أوباما في التشكيل الأساسي لفريق الزمالك أمام فاركو.

بينما يجلس إبراهيما نداي على مقاعد البدلاء.

ويستضيف فاركو فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة 29 على استاد برج العرب.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

الوسط : نبيل عماد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد زيزو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد عواد – أحمد مجدي – محمد السيد – زياد كمال – سيد عبد الله – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – إبراهيما نداي – عمار ياسر

ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة من 22 مباراة باحتساب خصم 3 نقاط بسبب الانسحاب أمام الأهلي.

أما فاركو فيحتل المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة من 28 مباراة خاضهم الفريق.