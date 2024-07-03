كرة سلة - عودة من جديد.. الأهلي يتعاقد مع ريم موسى

عادت ريم موسى إلى صفوف سيدات الأهلي لكرة السلة من جديد بعد فترة خارج جدران القلعة الحمراء.

وكانت ريم موسى قد انضمت إلى سبورتنج بداية من عام 2021.

وسبق وأن مثلت ريم موسى فريق سموحة في 2019.

وتوجت ريم موسى مع فريق سبورتنج بلقب بطولة إفريقيا في الموسمين الماضيين على التوالي.

وتوجت ريم موسى - 30 عاما - مع سبورتنج في الموسم الماضي بلقبي دوري المرتبط وبطولة إفريقيا.

وبدأت ريم موسى مشوارها مع فريق الأهلي قبل أن تخوض فترة احتراف في أوروبا ثم العودة إلى صفوف فريقي سموحة وسبورتنج.

وحققت ريم موسى لقب الدوري الأوروبي في 2017 مع فريق فالسون برنو التشيكي.

وباتت ريم موسى أول لاعبة مصرية تحقق لقب قاري في أوروبا بعد التتويج في 2017.

ويحق للأهلي التوقيع مع لاعبة واحدة فقط بعد تتويجه بلقب دوري السيدات الموسم المنقضي.