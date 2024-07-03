خبر في الجول - الأهلي يربط انضمام الثلاثي الأولمبي لمعسكر المنتخب بموقف لاعبي بيراميدز

الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 16:30

كتب : أحمد الخولي

احتفال أحمد نبيل كوكا بهدفه الأول بقميص الأهلي ضد سيمبا

قرر النادي الأهلي تأجيل انضمام ثلاثي الفريق أحمد نبيل "كوكا" وحمزة علاء وكريم الدبيس لمعسكر منتخب مصر الأولمبي لحين معرفة موقف لاعبي بيراميدز.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قرر تأجيل انضمام الثلاثي لمعسكر منتخب مصر الأولمبي استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية والذي ينطلق يوم 5 يوليو الجاري.

وربط انضمام اللاعبين لمعسكر المنتخب بتوقيت انضمام لاعبي بيراميدز.

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ويريد بيراميدز الاحتفاظ بالثنائي محمود صابر وإبراهيم عادل مع الفريق لحين اللعب ضد الأهلي يوم 12 يوليو الجاري.

ومعنى ذلك تأخر انضمام الثنائي لمعسكر المنتخب الأولمبي الذي ينطلق يوم 5 يوليو.

ومن المفترض الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب مصر للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 مساء اليوم الأربعاء.

ويقع منتخب مصر في أولمبياد باريس بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان.

وحتى الآن لم يحسم منتخب مصر الأولمبي موقف الثلاثة لاعبين الكبار فوق السن، وهناك محاولات لضم محمد النني أو حمدي فتحي أو ياسر إبراهيم بجانب أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك.

وتأتي مواجهات المنتخب الأولمبي كالآتي:

مصر × جمهورية الدومنيكان (24 يوليو)

مصر × أوزبكستان (27 يوليو)

مصر × إسبانيا (30 يوليو)

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