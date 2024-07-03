تقرير: لا مزيد من الإعارات.. مانشستر سيتي يرغب في بيع كانسيلو نهائيا

الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 16:14

كتب : Filgoal Team

جواو كانسيلو - برشلونة - بورتو

يرغب مانشستر سيتي في بيع لاعبه جواو كانسيلو بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفقا لموقع مانشستر إيفينينج نيوز.

جواو كانسيلو

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كانسيلو كان قد قضى الموسم الماضي معارا إلى برشلونة.

ويرغب النادي الإسباني في تمديد إعارة كانسيلو لموسم إضافي لصعوبة التعاقد معه بشكل نهائي بسبب المشكلات المالية للنادي.

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وفقا للموقع فإن مانشستر سيتي لا يرغب في تمديد الإعارة لبرشلونة ولكنه يرغب في بيع اللاعب نهائيا من أجل الحصول على مبلغ مالي يساعده في توثيق أوضاعه في اللعب المالي النظيف.

ويأمل مانشستر سيتي في الحصول على عرض كبير من الدوري السعودي لبيع اللاعب كأولوية بالنسبة للنادي الإنجليزي.

ويلعب كانسيلو مع مانشستر سيتي منذ عام 2019 ولكنه أعير في آخر موسم ونصف إلى كل من بايرن ميونيخ وبرشلونة.

ولعب كانسيلو 42 مباراة بقميص برشلونة في الموسم الماضي وخلاله سجل 4 أهداف وصنع 5.

جواو كانسيلو مانشستر سيتي
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