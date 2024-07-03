خدمة في الجول – احجز تذاكر مباراة الزمالك والإسماعيلي

طرحت شركة تذكرتي، تذاكر مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري.

ويلعب الزمالك ضد الإسماعيلي في الجولة 30 من الدوري المصري يوم الأحد المقبل في استاد القاهرة.

ويحتل الزمالك المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة من 22 مباراة.

ويأتي الإسماعيلي في المركز الـ12 برصيد 31 نقطة من 28 مباراة.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدفين في آخر مباراة له.

ويلعب الزمالك اليوم الأربعاء ضد فاركو في الجولة 29 من الدوري.

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