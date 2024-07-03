حازم إمام: أزمة للمنتخب الأولمبي.. وميكالي طلب ضم ياسر إبراهيم وموقف النني وحمدي فتحي

الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 15:45

كتب : FilGoal

ياسر إبراهيم - الأهلي

كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن معاناة منتخب مصر الأولمبي ومدربه روجيرو ميكالي من أزمة تتعلق باختيار الثلاثة لاعبين فوق السن للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وتحدث حازم إمام عبر برنامجه في إذاعة "أون سبورت إف إم" اليوم الأربعاء قائلا: "منتخب مصر الأولمبي لديه مشاكل كبيرة جدا تتعلق بالثلاثي فوق السن، أحمد سيد "زيزو" سينضم وميكالي مصمم على ضم محمد عبد المنعم والمنتخب يحتاج لمدافع".

وواصل "الأهلي رفض انضمام محمد عبد المنعم وإمام عاشور إلى القائمة".

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وأكمل حازم إمام حديثه "المشكلة أن ميكالي اختياراته الأولية جاءت من الأهلي والزمالك وبيراميدز، مثل أحمد سامي وأسامة جلال ومحمد عبد المنعم وإمام عاشور وياسر إبراهيم وهؤلاء من فريقين ينافسان على الدوري".

وأردف "تحدث ميكالي مع أحمد حجازي وناديه اتحاد جدة لم يوافق، والأمر ذاته حدث مع الوكرة بعد طلب ضم حمدي فتحي".

وتابع "محمد النني مازال المنتخب لم يحصل على رد من اللاعب خاصة أنه غير منضم لأي ناد حاليا، لا يوجد شخص مهتم بمنتخب مصر الأولمبي".

كما كشف حازم إمام عن دخول ياسر إبراهيم في تفكير المنتخب الأولمبي وقال: "أرسل المنتخب طلبا للأهلي لضم ياسر إبراهيم بما أنه لا يشارك بشكل مستمر مؤخرا في ظل الاعتماد على رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم".

وأتم "المنافسة على لقب الدوري هي المشكلة الأبرز حاليا خاصة أن الأولمبياد غير مدرجة في الأجندة الدولية".

ومن المفترض الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب مصر للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 مساء اليوم الأربعاء.

ويقع منتخب مصر في أولمبياد باريس بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان.

وتأتي مواجهات المنتخب الأولمبي كالآتي:

مصر × جمهورية الدومنيكان (24 يوليو)

مصر × أوزبكستان (27 يوليو)

مصر × إسبانيا (30 يوليو)

مصر الأولمبي ميكالي حمدي فتحي إمام عاشور محمد عبد المنعم
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