يورو 2024 – خوسيلو: أتمنى أن يعتزل كروس بعد مواجهة إسبانيا.. والنجم الألماني يرد

يتمنى خوسيلو مهاجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا أن يتسبب فريقه في اعتزال توني كروس لاعب ألمانيا عقب المباراة التي ستجمع بينهما الجمعة المقبلة.

ويلتقي منتخب إسبانيا مع ألمانيا يوم الجمعة في ربع نهائي يورو 2024.

وكان توني كروس أكد قبل عدة أشهر أن هذا الموسم هو الأخير له قبل اعتزاله كرة القدم.

وسُئل خوسيلو عن زميله في ريال مدريد توني كروس ورد في مؤتمر صحفي "أتمنى أن تكون المباراة المقبلة هي الأخيرة لتوني".

وأكمل "هذه المباراة ليست خاصة بسبب تواجده بل إنها ربع نهائي أمام فريق عظيم، نتمنى أن نتسبب في اعتزال كروس يوم الجمعة".

وتابع "هو صديق بالنسبة لي وتحدثت معه كثيرا وكان ينصحني دائما، هو لاعب هام للغاية لألمانيا وكذلك كان لريال مدريد لذا يجب أن نأخذ حذرنا منه في المباراة".

وسُئل توني كروس عن تصريحات خوسيلو وقال: "أتوقع أنه قال ذلك لأنه يريد أن يفوز".

وأتم ضاحكا "لا أتوقع أن تكون مباراتي الأخيرة يوم الجمعة، أتمنى أن أراكم –يقصد الصحفيين- مجددا".