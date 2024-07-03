يورو 2024 – من دور الـ8.. توقع مشوار البطولة حتى النهائي واختار الفائز باللقب

الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 14:30

كتب : FilGoal

طريق البطولة يورو 2024

اكتملت أطراف دور الـ8 في كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا.

وانتهى دور الـ16 والذي شهد مباريات مثيرة وتأهل إلى ربع النهائي كل من إسبانيا والبرتغال وإنجلترا وهولندا وألمانيا وفرنسا وسويسرا وتركيا.

فكيف هي مواجهات ربع النهائي؟ ومتى تقام؟ وما هو الطريق حتى النهائي؟

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هذا ما يقدمه لكم FiGoal.com في لعبة توقع طريق البطولة.

ويمكنك توقع طريق البطولة من دور الثمانية وحتى اختيار الفائز باللقب من هنا

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