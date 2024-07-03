سكاي: بايرن يتوصل لاتفاق مع فولام من أجل ضم بالينيا

الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 14:23

كتب : FilGoal

بالينيا - أرسنال ضد فولام

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي بايرن ميونيخ اقترب من ضم جواو بالينيا نجم فولام خلال فترة الانتقالات الصيفية.

بايرن حاول ضم اللاعب الصيف الماضي، وكرر المحاولة في الشتاء، لكنه لم ينجح في المرتين.

وأوضح التقرير أن اللاعب أصبح على بعد خطوات قليلة من الانضمام لبايرن.

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وأضاف أنه تم الانتهاء من تفاصيل الصفقة بنسبة كبيرة بين الناديين.

بعد دقائق، أوضحت شبكة سكاي سبورتس أن الناديين اتفقا على إتمام الصفقة مقابل 51 مليون يورو + 5 ملايين كإضافات.

في الصيف الماضي، أعلن فولام تجديد تعاقد لاعبه جواو بالينيا حتى صيف عام 2028 مع أحقية النادي في تمديد لموسم آخر.

جاء ذلك بعد أحداث مثيرة لاحقت اللاعب البرتغالي خلال الانتقالات الصيفية 2023 إذ أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى بايرن ميونيخ بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

لكن تأخر فولام في إرسال الأوراق اللازمة لإتمام الصفقة ما حال دون إكمالها.

وقال بالينيا لموقع ناديه الرسمي وقتها: "أشعر بالسعادة، لقد وقعت الكثير من الأحداث في الأسابيع الأخيرة لكنني الآن أركز على عملي في فولام".

وواصل "أنا ملتزم مع النادي بنسبة 100% وأحترمه وأحترم الجماهير، ومنذ اليوم الأول دعمني الجميع".

اللاعب صاحب الـ28 عاما انضم إلى فولام في صيف عام 2022 قادما من سبورتنج لشبونة.

جواو بالينيا فولام
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