ديميرال قد يتم إيقافه بسبب احتفاله ضد النمسا

الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 14:21

كتب : FilGoal

ميريح ديميرال - النمسا – تركيا – يورو 2024

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن إمكانية تعرض ميريه ديميرال لاعب منتخب تركيا للعقوبة بسبب احتفاله ضد النمسا.

وفاز منتخب تركيا على النمسا بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16 من يورو 2016.

وسجل ديميرال الهدفين لتركيا في المباراة ثم احتقل عن طريق إشارة بيده اعتبرها البعض كإشارة لحركة الذئاب الرمادية.

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Demiral's controversial celebration

الذئاب الرمادية هي جماعة يمينية متطرفة تؤيد التفوق التركي على أي عرق آخر.

المنظمة التركية تعد من المنظمات العنصرية المستهدفة من قبل الشرطة الألمانية.

وفي حال ثبت الاتهام على ديميرال فقد يتم إيقافه مما يعني غيابه عن مباراة دور ربع النهائي ضد هولندا.

ويلتقي منتخب تركيا مع هولندا يوم السبت المقبل الموافق 6 يوليو.

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