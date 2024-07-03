ديميرال قد يتم إيقافه بسبب احتفاله ضد النمسا

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن إمكانية تعرض ميريه ديميرال لاعب منتخب تركيا للعقوبة بسبب احتفاله ضد النمسا.

وفاز منتخب تركيا على النمسا بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16 من يورو 2016.

وسجل ديميرال الهدفين لتركيا في المباراة ثم احتقل عن طريق إشارة بيده اعتبرها البعض كإشارة لحركة الذئاب الرمادية.

الذئاب الرمادية هي جماعة يمينية متطرفة تؤيد التفوق التركي على أي عرق آخر.

المنظمة التركية تعد من المنظمات العنصرية المستهدفة من قبل الشرطة الألمانية.

وفي حال ثبت الاتهام على ديميرال فقد يتم إيقافه مما يعني غيابه عن مباراة دور ربع النهائي ضد هولندا.

ويلتقي منتخب تركيا مع هولندا يوم السبت المقبل الموافق 6 يوليو.