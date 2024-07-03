تجديد الثقة في أشرف صبحي كوزير للشباب والرياضة في التشكيل الوزاري الجديد

الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 14:07

كتب : FilGoal

أشرف صبحي

جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الثقة في أشرف صبحي ليستمر في منصبه كوزير للشباب والرياضة.

ويستمر أشرف صبحي كوزير للرياضة للسنة السابعة على التوالي، وذلك بعدما تولى المنصب لأول مرة في عام 2018.

ووجه اتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام التهنئة إلى أشرف صبحي بمناسبة تجديد الثقة فيه.

ويتقدم FilGoal.com بالتهنئة للدكتور أشرف صبحي بعد تجديد الثقة فيه واستمراره كوزير للشباب والرياضة.

وتتم مراسم حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم الأربعاء.

أشرف صبحي وزارة الرياضة
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تجديد الثقة في أشرف صبحي كوزير للشباب والرياضة في التشكيل الوزاري الجديد ساعة | الكرة المصرية
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