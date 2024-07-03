تجديد الثقة في أشرف صبحي كوزير للشباب والرياضة في التشكيل الوزاري الجديد

جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الثقة في أشرف صبحي ليستمر في منصبه كوزير للشباب والرياضة.

ويستمر أشرف صبحي كوزير للرياضة للسنة السابعة على التوالي، وذلك بعدما تولى المنصب لأول مرة في عام 2018.

ووجه اتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام التهنئة إلى أشرف صبحي بمناسبة تجديد الثقة فيه.

ويتقدم FilGoal.com بالتهنئة للدكتور أشرف صبحي بعد تجديد الثقة فيه واستمراره كوزير للشباب والرياضة.

وتتم مراسم حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم الأربعاء.