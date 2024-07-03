خبر في الجول – مودرن سبورت يضم محمد طارق من سبورتنج

أتم مودرن سبورت اتفاقه مع طارق محمد مدافع سبورتنج على انضمامه الصيف الجاري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن طارق محمد انضم إلى مودرن سبورت في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع سبورتنج ووقع على عقد يربطه بناديه الجديد لأربع سنوات.

وكان سبورتنج قاب قوسين أو أدنى من الصعود للدوري الموسم المقبل لكنه خسر في الجولة الأخيرة من الدورة الرباعية أمام حرس الحدود بهدفين لهدف ليتأهل الأخير بدلا منه.

جاء ذلك بعدما ضم مودرن سبورت المهاجم الزامبي إينوك ساكالا من زيسكو يونايتد.

جدير بالذكر أن مودرن فيوتشر كان أعلن أمس الثلاثاء رسميا تغيير اسمه وشعاره إلى مودرن سبورت بعد الحصول على كافة الموافقات الرسمية.

وسيظهر النادي باسمه وشعاره الجديد اليوم الأربعاء ضد بلدية المحلة في الجولة 29 من الدوري المصري.

ويحتل مودرن سبورت المركز الرابع في الترتيب بـ41 نقطة بعدما خاض 27 مباراة.

يذكر أن مودرن فيوتشر صعد إلى الدوري تحت اسم كوكاكولا، وبعدها تم تغيير اسمه إلى فيوتشر، ثم مودرن فيوتشر وأخيرا مودرن سبورت.