يورو 2024 - مونتيلا: التقدم المبكر جعلنا ندافع بشكل أفضل.. وعبرنا النمسا بسبب روحنا

الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 13:05

كتب : FilGoal

فينتشينزو مونتيلا - تركيا

شدد فينشينزو مونتيلا مدرب منتخب تركيا على أن فريقه قد تمكن من عبور النمسا بعد بسبب اللعب بروح كبيرة في الملعب.

وفاز منتخب تركيا على النمسا بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16 من يورو 2024.

وقال مونتيلا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كل الشكر لتسجيلنا مبكرا، لقد جعلنا نلعب بدقة أكبر ودافعنا بشكل أفضل ونتيجة لذلك تقدمنا بهدفين".

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وواصل "لقد استعدينا بشكل مختلف لتلك المباراة لكي نعبر من خصمنا ونجحنا في ذلك، لقد عانينا في نهاية المباراة ولكننا عبرناها بروحنا وقلوبنا".

وتابع "لقد كان يوما استثنائيا بسبب الروح التي أظهرناها في الملعب بداية من المهاجمين للهدفين الذين سجلهما ديميريل والتصدي الرائع لميريت جونوك".

وشدد "سنفكر في ربع النهائي غدا، سنواجه هولندا وهو أيضا فريق يملك العديد من المواهب وستكون مباراة صعبة، نحن فريق يملك الخبرة الأقل في تلك البطولة وهذا ما يجعلنا أسعد بتحقيق ذلك النجاح".

وسيلعب منتخب تركيا في ربع النهائي ضد هولندا يوم السبت المقبل 3 يوليو.

يورو 2024 تركيا النمسا
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