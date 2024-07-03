مجانا.. الزمالك يكشف مواعيد اختبارات الكرة النسائية

كشف بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم في الزمالك عن مواعيد اختبارات الكرة النسائية استعدادا لموسم 2024-2025.

وأوضح حامد أن الاختبارات ستقام يومي الإثنين والأربعاء الموافق الثامن والعاشر من شهر يوليو الجاري في السادسة مساء على مجمع ملاعب إبراهيم يوسف بمقر النادي.

وأشار بدر حامد إلى أن اختبارات الكرة النسائية بجميع مراحلها ستقام مجانا.

وأوضح رئيس قطاعات كرة القدم في الزمالك أن الاختبارات ستكون بالمراحل العمرية المختلفة، بداية من الفريق الأول بأعمار 2005 وما فوق، وفرق من مواليد 2006 حتى 2013.

وأكد بدر حامد، أن نادي الزمالك يهدف إلى إقامة قاعدة قوية وقطاع مميز للكرة النسائية، يكون تحت مظلة قطاعات كرة القدم.

يذكر أن الأهلي والزمالك أعلنا قبل عدة أسابيع نيتهما تشكيل فرق كرة قدم نسائية للحصول على تراخيص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".