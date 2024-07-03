يورو 2024 - رانجنيك: من الصعب الفوز على تركيا عندما يكون حارسهم جوردن بانكس

شبه رالف رانجنيك مدرب منتخب النمسا ميرت جونوك حارس مرمى تركيا بحارس المرمى الإنجليزي جوردن بانكس.

وفاز منتخب تركيا على النمسا بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16 من يورو 2024.

وقال رانجنيك خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لم يكن لدينا الحظ الكافي، وأعتقد أن المباراة لو ذهبت إلى الوقت الإضافي كنا سنفوز، كان لدينا الوقت الكافي للتعادل ولكن هذا صعب إذا كان لديهم جوردن بانكس في المرمى".

وواصل "لم نستغل فرصنا بشكل جيد ولم ندافع أيضا بشكل جيد خلال كراتهم الثابثة".

وتابع "المباريات الأربعة التي لعبناهم في الدوري كانوا ممتعين بما فيها تلك المواجهة، صحيح لم يسر كل شيء كما أردنا ولكن كانت المباريات محتدمة وممتعة والآن يجب أن نركز على دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس العالم".

وأضاف "لا أصدق أننا سنذهب إلى المنزل الآن، كنا نعتقد أن رحلتنا ستستمر".

وتصدى حارس تركيا لرأسية قاتلة في الدقيقة 94 من المباراة بطريقة رائعة أشبه بتصدي جوردن بانكس حارس مرمى إنجلترا في كأس العالم 1970 ضد البرازيل.

وسيلعب منتخب تركيا في ربع النهائي ضد هولندا يوم السبت المقبل 6 يوليو.