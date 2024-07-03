الكومي: سيتم تحويل بيان بيراميدز للجنة الانضباط

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن اتخاذ إجراءات منتظرة تجاه بيان نادي بيراميدز بشأن أزمة مباراة سموحة.

وقال الكومي عبر قناة ETC: "بنسبة كبيرة سيتم تحويل بيان نادي بيراميدز إلى لجنة الانضباط من أجل اتخاذ اللازم تجاهه".

وأضاف "بيان بيراميدز يجب أن يواجهة بكل حزم لأننا لا نقبل إهانة أي مؤسسة سواء اتحاد الكرة أو رابطة الأندية".

وعن أزمة التحكيم قال: "ناقشنا جميع مباريات الدوري مع لجنة التحكيم وبيريرا لمعرفة المباريات التي حدثت بها أخطاء تحكيمية أثرت على نتيجتها، ووجدناها 8 مباريات فقط من 271 مباراة".

وأتم تصريحاته "هذا الموسم بالنسبة للتحكيم مرحلة وسوف تنتهي بكل ما بها، ومن الموسم المقبل سيكون هناك إجراءات لتطوير منظومة التحكيم".