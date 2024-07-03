بيان – المقاولون: الكوارث التحكيمية مستمرة في الدوري وتعرضنا للظلم للمرة السادسة

الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 12:27

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - بيان رسمي

أصدر نادي المقاولون العرب بيانا ينتقد خلاله التحكيم المصري وذلك بعد التعادل مع إنبي في الدوري.

وتعادل إنبي مع ضيفه المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في مباراة مثيرة جمعتهما في الجولة 29 من الدوري المصري.

وسجل إنبي هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – ميكالي يستقر على ضم حمدي فتحي للمنتخب الأولمبي في باريس.. وينتظر رد الوكرة سويلم: رابطة الأندية تدعم الأندية للحصول على رخصة المشاركة الإفريقية

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة.

وجاء بيان المقاولون العرب كالآتي:

"استمرارا للكوارث التحكيمية التي تعاني منها مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم وللمرة السادسة هذا الموسم يتعرض فريق المقاولون العرب لأخطاء تحكيمية مؤثرة نعاني منها أشد المعاناة في توقيتات يتطلع فيه الجميع للحصول على حقوقه فقط وتضرب هذه الأخطاء مبادئ العدالة التي من المفترض أن تتوافر للجميع حتى نحظى ببطولة قوية تسفر عن مستوى حقيقي لكل الفرق".

"نادي المقاولون العرب وهو يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة ورابطة الأندية اعتراضا على طاقم تحكيم مباراة الفريق أمام إنبي والتي أقيمت بالجولة 29 للدوري وقادها تحكيميا الكابتن عاطف حسين وقاد غرفة الفار الكابتن محمد الصباحي، يؤكد أنه في ظل وجود تقنية الفار احتسب حكم المباراة ضربة جزاء غير صحيحة بالمرة بمساعدة من حكم الفار والذي من المفترض أن يكون وجودهم على التقنية لتحقيق أكبر قدر من العدالة ولم يراجع نفس الحكم ضربة جزاء للاعب المقاولون عمر سافيولا في الدقيقة 32 من الشوط الأول ولم يراجعه حكم الفار كما شابت المباراة أخطاء غريبة باحتساب أخطاء مؤثرة لا أساس لها من الصحة على مدار المباراة".

"إن ضربة الجزاء غير الصحيحة التي تم احتسابها لا تستند على أي قواعد تحكيمية فلاعب إنبي سدد الكرة دون اشتراك وخرجت خارج المرمى قبل أي تلامس وتم الاحتساب بعد انتهاء الوقت الأصلي والمضاف من جانب الحكم والذي كان مقدرا بسبع دقائق".

"ما يحدث يؤكد ما حذرنا منه في 5 خطابات رسمية سابقة دون تحقيق أو رد وهو ما يضرب مبدأ المنافسة العادلة في مسابقة الدوري".

المقاولون العرب الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول – مودرن سبورت يضم محمد طارق من سبورتنج الكومي: سيتم تحويل بيان بيراميدز للجنة الانضباط سويلم: رابطة الأندية تدعم الأندية للحصول على رخصة المشاركة الإفريقية هاني سعيد يكشف موقف بيراميدز من انضمام لاعبيه للمنتخب الأولمبي مواعيد مباريات الأربعاء 3 يوليو - الزمالك ضد فاركو.. ومودرن سبورت في مظهره الجديد مصدر من الأهلي لـ في الجول: كولر يحسم موقف كهربا من التدريبات عقب مباراة الداخلية عضو مجلس الزمالك: نحتاج 4 ملايين دولار.. و"عايز أبقى جامد زي الأهلي" مصدر من الأهلي يشرح لـ في الجول سبب رفض التخلي عن عبد المنعم وإمام للمنتخب الأولمبي
أخر الأخبار
تجديد الثقة في أشرف صبحي كوزير للشباب والرياضة في التشكيل الوزاري الجديد 12 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – مودرن سبورت يضم محمد طارق من سبورتنج 57 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: الشباب على وشك الاتفاق مع أوباميانج ساعة | ميركاتو
يورو 2024 - مونتيلا: التقدم المبكر جعلنا ندافع بشكل أفضل.. وعبرنا النمسا بسبب روحنا ساعة | ألمانيا 2024
مجانا.. الزمالك يكشف مواعيد اختبارات الكرة النسائية ساعة | الكرة المصرية
يورو 2024 - رانجنيك: من الصعب الفوز على تركيا عندما يكون حارسهم جوردن بانكس ساعة | ألمانيا 2024
الكومي: سيتم تحويل بيان بيراميدز للجنة الانضباط ساعة | الدوري المصري
بيان – المقاولون: الكوارث التحكيمية مستمرة في الدوري وتعرضنا للظلم للمرة السادسة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم 2 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي 3 اتحاد الكرة يكشف قواعد إعادة مباراة سموحة وبيراميدز.. وموقف طرد الهاني سليمان 4 بعد الحريق.. دياب يكشف لـ في الجول موقف مباراة سموحة وبيراميدز وطريقة إعادتها