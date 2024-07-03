تقرير: سيميوني يتسبب في إيقاف صفقة انتقال موراتا للقادسية

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد الإسباني وقف عقبة في انتقال مهاجمه ألفارو موراتا إلى القادسية السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يوم الثلاثاء، أعلن ألفارو موراتا مهاجم أتليتكو مدريد استمراره مع فريق العاصمة الإسبانية رسميا وعدم رحيله عنه الصيف الجاري.

وأوضح تقرير الرياضية أنه على على الرغم من نجاح نادي القادسية في الحصول على موافقة اللاعب وناديه إلا أن سيميوني استطاع إقناع موراتا بالبقاء.

وأفاد التقرير بأن موراتا اعتذر لإدارة نادي القادسية عن عدم الالتزام بجميع الاتفاقيات السابقة، والعرض المقدّم له، ما يعني أن النادي، سيتجه إلى خيارات أخرى في مركز الهجوم.

وكانت جريدة الرياضية قد أشارت قبل يومين إلى أن القادسية، اقترب من ضم موراتا عقب إيقاف المفاوضات مع ليون الفرنسي من أجل استقطاب ألكسندر لاكازيت، مهاجم الفريق، بعد أشهرٍ من بدئها، إذ رفض الفرنسيون بيع العام المتبقي في عقد اللاعب بأقل من 12 مليون يورو.

موراتا مثل عددا من الفرق الأوروبية العريقة، منها ريال مدريد، ويوفنتوس الإيطالي، وتشيلسي الإنجليزي، وأتلتيكو مدريد، وحقق خلال مسيرته 17 لقبا، أبرزها دوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس العالم للأندية في مناسبة واحدة.

اللاعب صاحب الـ31 عاما ينتهي تعاقده مع الروخيبلانكوس في صيف عام 2026 وانتشرت التكهنات حول إمكانية رحيله الصيف الجاري.

وكتب موراتا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام يوم الثلاثاء: "لا أستطيع أن أتخيل كيف سيكون الفوز بهذا القميص ولن أتوقف حتى أحصل عليه".

ولم يتوج موراتا بأي لقب حتى الآن في مسيرته مع أتليتكو مدريد.

وكان موراتا أكد أن دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد لم يبلغه برغبته في رحيله عن الفريق في الانتقالات الجارية.

وخلال الموسم الماضي شارك موراتا مع الأتليتي في 48 مباراة سجل خلالهم 21 هدفا وصنع خمسة آخرين.

وإجمالا شارك موراتا مع أتليتكو في 154 مباراة سجل خلالهم 58 هدفا وصنع 14 آخرين.

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