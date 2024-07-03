خبر في الجول – ميكالي يستقر على ضم حمدي فتحي للمنتخب الأولمبي في باريس.. وينتظر رد الوكرة

الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 12:01

كتب : أحمد الخولي

حمدي فتحي لاعب منتخب مصر

استقر روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي على ضم حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري ومنتخب مصر الأول لقائمة الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وعلم FilGoal.com أن ميكالي اختار حمدي فتحي ليكون ضمن اللاعبين الثلاثة الكبار فوق سن 23 سنة في قائمة المنتخب.

ويرحب حمدي فتحي باللعب مع منتخب مصر الأولمبي في باريس.

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وينتظر اتحاد الكرة رد نادي الوكرة بشأن موقفه من السماح لحمدي فتحي بالمشاركة مع مصر في الأولمبياد، وذلك قبل الإعلان الرسمي عن القائمة خلال ساعات.

ومن المقرر أن يعلن المنتخب الأولمبي قائمته النهائية اليوم الأربعاء.

وتضم قائمة المنتخب في الأولمبياد 18 لاعبا بينهم ثنائي حراسة مرمى على أن تشمل 15 لاعبا على الأقل تحت سن 23 عاما مع السماح بانضمام ثلاثي فوق السن.

ويمكن لكل منتخب إرسال أسماء أربعة لاعبين آخرين بخلاف الـ 18 لاعبا المعلنين في قائمة الاحتياطي حال إصابة أي لاعب خلال البطولة.

ويقع منتخب مصر في أولمبياد باريس بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومنيكان.

وتأتي مواجهات المنتخب الأولمبي كالآتي:

مصر × جمهورية الدومنيكان (24 يوليو)

مصر × أوزبكستان (27 يوليو)

مصر × إسبانيا (30 يوليو)

حمدي فتحي منتخب مصر الأولمبي أولمبياد باريس
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